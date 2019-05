Przez gminę Wojciechów niedaleko Lublina we wtorek przeszła trąba powietrzna. Jedna osoba została ranna, a wiatr uszkodził 87 budynków. Trwa przywracanie prądu do wszystkich gospodarstw.

Strażacy mówią o blisko 100 zabezpieczonych wczoraj budynkach. 30 z nich to domy mieszkalne. Wczoraj pracowało na miejscu 200 strażaków i 130 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

To, co było konieczne do zabezpieczenia, udało się zrobić - podkreślił w rozmowie z reporterem RMF FM wojewódzki dyżurny straży pożarnej.

Służby czekają teraz na sygnały ze sztabu kryzysowego w jakim zakresie i ilu strażaków jest potrzebnych do prac porządkowych.

Bez prądu są jeszcze tylko trzy gospodarstwa. Łącznie bez prądu było wczoraj 51 gospodarstw.