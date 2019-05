Przez gminę Wojciechów niedaleko Lublina przeszła trąba powietrzna. Jedna osoba została ranna, wiatr uszkodził 120 budynków.

Wiatr zrywał linie energetyczne i przewracał drzewa. Najbardziej ucierpiały wsie Stasin, Palikije Pierwsze i Cyganówka. Uszkodzonych zostało 120 budynków, w tym 42 mieszkalne. W niektórych miejscach blaszane dachy zostały wyrwane razem w krokwiami.

Nie ma stodoły, wszystko rozrzucone. Na dachach gospodarczych wszystko zostało porozwalane - mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem.



To było może 10 sekund. Trąba przeszła i od razu zrobiło się cicho - mówią.

Wichura w gminie Wojciechów Krzysztof Kot /RMF FM

Na domie nie ma dachu, Widać go 300-400 metrów dalej - mówi jeden z mieszkańców.

Energetycy usuwają awarie

45 gospodarstw domowych w gminie Wojciechów nie ma prądu.

Pozrywane są linie energetyczne, połamanych jest dziewięć słupów linii niskiego napięcia - poinformował rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Adam Rafalski.



Bez prądu pozostaje obecnie 45 gospodarstw w gminie. Rafalski powiedział, że energetycy planują - o ile nie przeszkodzi im pogoda - usunąć wszystkie te awarie i przywrócić dostawy prądu do gospodarstw jeszcze we wtorek.

Ruszą wypłaty zasiłków

Rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marek Wieczerzak poinformował, że w Stasinie, w gminie Wojciechów powołany został sztab kryzysowy.

Teraz mieszkańcy najbardziej potrzebują plandek do zabezpieczania dachów i woda do picia, bo na miejscu nie ma prądu i nie działa wodociąg.

Bardzo jestem wdzięczny wszystkim sąsiadom i wójtom, którzy zaofiarowali swoją pomoc i przywożą plandeki. Wszytko to, co jest potrzebne, to organizujemy - mówi Artur Markowski, wójt gminy Wojciechów.

Mieszkańcy czekają tez na dostarczenie agregatów prądotwórczych. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zadeklarował, że natychmiast ratuszy wypłata zasiłków do 6 tysięcy, a jak będą oszacowane straty, wystąpi do MSWiA o pieniądze z rezerwy celowej.

Na miejsce zostało wysłanych 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą pomagać mieszkańcom.



Przedstawiciele rządu na miejscu

Najważniejsze jest to, że nikt nie zginął. Najważniejsze jest to, że bardzo szybko zadziałały służby, za co bardzo serdecznie dziękujemy - powiedziała wicepremier Beata Szydło dziennikarzom w Stasinie. Wskazała, że najważniejsze jest teraz zabezpieczenie mieszkańcom wody, prądu i możliwości mieszkania.



Wicepremier poinformowała, że mieszkańcy będą mogli występować o zasiłki w wysokości do 6 tysięcy złotych w ramach pierwszej pomocy. Przypomniała, że po nawałnicach na Pomorzu w 2017 roku rząd wypracował specjalne formy pomocy dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Są przygotowane już w tej chwili rozporządzenia i akty prawne, które dają możliwość zwiększenia w znaczny sposób tej pomocy - powiedziała.

Trąba powietrzna przeszła przez gminę Wojciechów około południa. Największe zniszczenia są w miejscowościach Stasin, Palikije Pierwsze, Cyganówka.