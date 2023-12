Hanna, Alicja i Zuzanna oraz Filip, Jakub i Jan - to najpopularniejsze imiona żeńskie i męskie nadawane dzieciom w 2023 roku Katowicach. Było też kilka nietypowych imion, np. Wiosna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku rywalizacja o miano najbardziej popularnego męskiego imienia była w Katowicach wyjątkowo zacięta. Imię Filip nadano 98 razy, Jakub - 96 razy a Jan - 94 razy.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dziewczynek. Tu widać zdecydowaną faworytkę. Imię Hanna nadane zostało 109 razy. Na imię Alicja rodzice zdecydowali się 79 razy, a Zuzanna - 75 - mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Katowice.

Imię "Galeria"

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2023 roku, zdarzyły się pojedyncze przypadki, kiedy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawiał nadania imienia. Jedna z sytuacji dotyczy rodziców, którzy rejestrowali dziecko przez internet i wpisali w formularzu imię Galeria. Po odmowie okazało się, że nastąpiła pomyłka a rodzice chcieli dać na imię córce Gabriela - dodaje.

W 2023 roku nie brakowało także nowości. Po raz pierwszy w historii Katowic pojawiło się imię dla chłopca Miłowit, a dla dziewczynki Wiosna. Po raz pierwszy najpopularniejszym imieniem dla chłopców został Filip. Imię to zaczęło się pojawiać w Katowicach dopiero w latach 80-tych. Bardzo powoli wspinało się w górę, by od dziesięciu lat znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Najpopularniejszy w Polsce Nikodem zajął czwartą pozycję. Do pierwszej dziesiątki po raz pierwszy od wielu lat awansował Stanisław, który wydawałoby się lata świetności już miał za sobą. Dość przypomnieć, że 30 lat temu został wybrany zaledwie 3 razy - podsumowuje Mirosław Kańtor, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach.

Wśród imion żeńskich liderką po raz czwarty została Hanna. Julia - wielokrotna zwyciężczyni rankingu - tym razem zajęła szóste miejsce, zaś Zuzanna - liderka z 2018 roku - musiała uznać wyższość Alicji. Do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych imion żeńskich w Katowicach awansowała Antonina. Imię Melisa pojawiało się bardzo sporadycznie od 10 lat, ale w tym roku aż cztery razy rodzice nadali tak na imię swojej córce - dodaje.

Dane statystyczne

W 2023 roku katowicki Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 5010 noworodków, czyli o ponad 200 mniej niż w ubiegłym roku. Wciąż rodzi się więcej chłopców niż dziewcząt - w 2023 roku urodziło się 2545 chłopców i 2465 dziewczynek. Dodatkową liczbę urodzeń tworzą umiejscawiane zagraniczne akty narodzin dziecka. W minionym roku katowiccy urzędnicy przyjęli 677 wniosków o dokonanie takiej czynności.

Dziesięć najpopularniejszych imion żeńskich nadanych w Katowicach w 2023 roku to: Hanna, Alicja, Zuzanna, Laura, Zofia, Julia, Oliwia, Antonina, Lilianna, Michalina.

W przypadku chłopców pierwsza dziesiątka to: Filip, Jakub, Jan, Nikodem, Antoni, Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Mikołaj.