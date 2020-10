To będzie największa operacja saperów w historii! Nurkowie Marynarki Wojennej ze Świnoujścia rozpoczną w poniedziałek operację neutralizacji gigantycznej bomby. Potrwa ona nawet do piątku. Tzw. tallboy zawiera 2600 kg materiału wybuchowego. To jedna z największych bomb użytych w czasach II wojny światowej.

Boja nawigacyjna określająca położenie bomby / Marcin Bielecki / PAP

Akcja neutralizacji 5,4-tonowego niewybuchu z II wojny światowej ma się rozpocząć w poniedziałek. Nurkowie-minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców, którzy będą prowadzić operację, przewidzieli ją na pięć dni, z czwartkiem i piątkiem jako tzw. terminami zapasowymi.

Na czas pracy saperów zarządzono ewakuację. Obejmie ona mieszkańców dzielnicy Karsibór, to dokładnie 750 osób. W poniedziałek przed godziną 9:00 muszą opuścić domy, będą mogli do nich wrócić po 17:00. I tak przez kolejne dni, aż saperzy zniszczą groźną bombę.

Zamknięty będzie most prowadzący na wyspę Karsibór, od 7:00 rano niedostępna będzie też ogólnodostępna przeprawa promowa. Samochody będą mogły przeprawić się korzystając z przeprawy Centrum. Będą tam pływały dwa promy typu Bielik i dwa większe Karsibory dla ciężarówek, choć nie wszyscy będą mogli się tędy przeprawić.

Władze miasta apelują do mieszkańców, aby korzystali z komunikacji miejskiej lub rowerów.

Prezydent zaapelował też do osób, które od 12 do 16 października planowały przyjazd do Świnoujścia o przesunięcie przyjazdu na termin po zakończeniu akcji - jeśli mają taką możliwość.

Kierowcy, jadący z Niemiec, którzy przeprawę Centrum traktują jako drogę tranzytową w głąb kraju, powinni w tym czasie kierować się na najbliższe przejścia graniczne Kołbaskowo - Pommellen i Lubieszyn - Linken.

Tallboy – skąd się wziął w Świnoujściu

Tallboy na reprodukcji / Marcin Bielecki / PAP

Ta bomba najprawdopodobniej pochodzi z nalotu 16 kwietnia 1945 roku, wtedy Brytyjczycy na prośbę Rosjan próbowali nią zatopić krążownik Lutzow - mówił we wrześniu zeszłego roku Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

"Tallboy" (z ang. "wysoki chłopiec") to używana w czasie II wojny światowej mniejsza wersja najcięższej bomby lotniczej Grand Slam.



Skonstruował ją brytyjski inżynier Barnes Wallis. Bomba była tak gigantyczna, że mógł ją przenosić tylko jeden ciężki bombowiec - Avro Lancaster.



Po raz pierwszy bomby "Tallboy" użyto w w czerwcu 1944 roku do niszczenia niemieckich schronów na terenie Francji. Zwłaszcza dotyczyło to schronów dla okrętów podwodnych w miejscowości Lorient, a także Brest i Saint-Nazaire. Do końca wojny dywizjon specjalnie przygotowanych bombowców Avro Lancaster zrzucił 854 takie bomby, m.in. na niemiecki pancernik "Tirpitz".



Licencję na produkcję bomb Tallboy zakupiły również USA.