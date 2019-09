To prawie 5 ton materiału wybuchowego. Olbrzymią bombę z czasów II wojny światowej znaleziono w Kanale Piastowskim w Świnoujściu. Tzw. "Tallboy" to jeden z największych ładunków wybuchowych używanych przez aliantów.

Bomba leży niedaleko przeprawy promowej Karsibór. Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Bomba leży niedaleko przeprawy promowej Karsibór. Jej wydobycie z dna będzie nie lada wyzwaniem.

W tej sprawie u zachodniopomorskiego wojewody zbierze się za godzinę sztab zarządzania kryzysowego.

Promień rażenia tego gigantycznego niewybuchu to nawet kilkanaście kilometrów. W grę wchodzi więc ewakuacja całego Świnoujścia.

Nie będzie łatwo też podnieść giganta z dna. Cała bomba waży ponad 5 ton, więc trzeba będzie użyć olbrzymiego dźwigu.

Saperzy Marynarki Wojennej będą mieć też pierwszy raz do czynienia z "Tallboyem". To pierwszy tego rodzaju, znaleziony w Polsce niewybuch.

"Tallboy" (z ang. "wysoki chłopiec") to używana w czasie II wojny światowej mniejsza wersja najcięższej bomby lotniczej Grand Slam.



Skonstruował ją brytyjski inżynier Barnes Wallis. Bomba była tak gigantyczna, że mógł ją przenosić tylko jeden ciężki bombowiec - Avro Lancaster.



Po raz pierwszy bomby "Tallboy" użyto w w czerwcu 1944 roku do niszczenia niemieckich schronów na terenie Francji. Zwłaszcza dotyczyło to schronów dla okrętów podwodnych w miejscowości Lorient, a także Brest i Saint-Nazaire. Do końca wojny dywizjon specjalnie przygotowanych bombowców Avro Lancaster zrzucił 854 takie bomby, m.in. na niemiecki pancernik "Tirpitz".



Licencję na produkcję bomb Tallboy zakupiły również USA.