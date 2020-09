W UE nie ma miejsca na "strefy wolne od LGBT" - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen, zapowiadając przy tym, że kierowana przez nią instytucja przedstawi wkrótce strategię wzmocnienia praw osób należących do mniejszości seksualnych.

Marsz Równości w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowy unii równości, gdzie wszyscy mogą być tym, kim naprawdę są - bez obawy przed oskarżeniami lub dyskryminacją, bo bycie sobą to nie jest ideologia. To jest tożsamość i nikt nie może nikomu tego zabrać. Chcę postawić sprawę jasno: strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych. Nie ma dla nich miejsca w naszej UE - zaznaczyła w Parlamencie Europejskim w Brukseli von der Leyen.



Zapowiedziała też, że Komisja wkrótce przedstawi strategię wzmocnienia praw osób LGBTQI.



W ramach tego będę również dążyć do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju - stwierdziła.



KE jeszcze w lipcu zdecydowała, że nie przyzna sześciu polskim gminom środków z unijnego programu "Partnerstwo miast". Unijna komisarz ds. równości Helena Dalli uzasadniała, że zaangażowane w nie były polskie władze lokalne, które przyjęły uchwały o "strefach wolnych od LGBTI" lub "prawach rodzinnych".



Niewiążące prawnie uchwały były krytykowane przez części europosłów podczas poniedziałkowej debaty Parlamentu Europejskiego dotyczącej sytuacji w Polsce.



Von der Leyen nie przedstawiła szczegółów inicjatywy dotyczącej uznawania praw rodzicielskich osób tej samej płci.





Gawkowski: Zaczyna się proces odczłowieczania osób LGBT. Mazurek przerywa rozmowę

W Polsce rozpoczął się proces odczłowieczania kogoś, kto ma inną tożsamość płciową - ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski pytany o słowa europosła Roberta Biedronia dot. "dehumanizacji osób LGBT". Ja się z tym zgadzam - dodał.

Robert Mazurek przerwał rozmowę. Pewne granice zostały przekroczone - uznał.





W wywiadzie dla agencji Reutersa europoseł Robert Biedroń (Wiosna) powiedział, że prezydent Polski Andrzej Duda "dehumanizuje osoby LGBTI i nazywa je +nie-ludźmi+". Pamiętam z podręczników szkolnych, że Żydzi (przed II wojną światową) byli dehumanizowani, nazywano ich +nie-ludźmi+ i przypomina mi to tamte czasy - dodał.



Krzysztof Gawkowski został poproszony przez Roberta Mazurka o komentarz do tych słów. Zdaniem Mazurka, przywoływanie kontekstu prześladowanych Żydów przed II wojną światową i porównywanie sytuacji osób nieheteronormatywnych do tego "jest czymś po prostu horrendalnym i obrzydliwym".



Jak można mówić takie rzeczy? Czy pana zdaniem wyrzuca się gejów z mieszkań, pali się książki, wtrąca się gejów do obozów koncentracyjnych, tworzy się getta? To wszystko było przed wybuchem II wojny światowej - pytał.





Krzysztof Gawkowski odpowiedział, że Biedroń zdaje sobie sprawę z tego, że "rozpoczynanie takich wewnętrznych wojen światopoglądowych, które dzisiaj toczą się przez to, że władza wprowadza na agendę tematy braku równości, opowiada okropne rzeczy o ludziach, którzy są nieheteronormatywni, jest niemądre".



Dzieją się w Polsce rzeczy, które usprawiedliwiają mówienie, że ludzie, którzy są gejami, lesbijkami są odczłowieczani dlatego, że mieszkają w miastach czy miasteczkach, które wprowadzają karty przeciw LGBT, którzy wprowadzają pojęcie jakieś ideologii LGBT. Mówi to pan prezydent. Mówi to pan premier Kaczyński - zaznaczył szef klubu Lewicy.

"LGBT w Polsce są odczłowieczani. Jak zaczynała się historia Żydów w III Rzeszy?" Karolina Bereza / RMF FM