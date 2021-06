"Policjanci zatrzymali 25-latka, który mógł mieć związek ze zdarzeniem w Żyrardowie, w trakcie którego padł strzał z broni palnej" - poinformowała rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Mężczyzna usłyszał nie tylko zarzut nielegalnego posiadania broni, ale także zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. 25-latek został tymczasowo aresztowany.

Mężczyzna został aresztowany / Policja Mazowiecka /

W Żyrardowie doszło w ostatnim czasie do dwóch strzelanin. 3 czerwca zabity został 20-latek. W momencie, kiedy wraz z kobietą stał on przy bramie jednej z kamienic, podjechał tam samochód, z którego po otwarciu szyby został oddany strzał. Pocisk trafił mężczyznę w szyję, powodując zgon na miejscu. Samochód, z którego padł strzał, szybko odjechał.



W związku z tym zdarzeniem policja zatrzymała w jednym z hosteli w Łodzi dwóch mężczyzn w wieku 21 i 28 lat. Po przewiezieniu do Żyrardowa, gdzie zostali oni przesłuchani w tamtejszej Prokuraturze Rejonowej, przedstawiono im zarzuty: dokonania zabójstwa z zamiarem bezpośrednim oraz działania wspólnie i w porozumieniu. Sąd aresztował obu podejrzanych na trzy miesiące.



Kolejny strzał

6 czerwca przed dom, w którym mieszkał zastrzelony 20-latek, podjechało trzech mężczyzn. Zaczęli oni wykrzykiwać groźby pod adresem braci mężczyzny, a także innych członków rodziny. Następnie wystrzelili z broni palnej i odjechali. Nikt w tym zdarzeniu nie odniósł obrażeń.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie pracowali nad wyjaśnieniem tego zdarzenia - przekazała Katarzyna Kucharska, rzeczniczka mazowieckiej policji.



Wskazała, że w ostatnim czasie w związku ze sprawą zatrzymany został 25-letni mieszkaniec Żyrardowa.

Mężczyzna miał grodzić braciom zabitego 20-latka / Policja Mazowiecka /

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu nielegalnego posiadania broni oraz posiadania znacznej ilości narkotyków - poinformowała Kucharska.



Według informacji przekazanych przez policję, zatrzymany 25-latek to jeden z trzech mężczyzn, którzy grozili braciom zastrzelonego wcześniej 20-latka z Żyrardowa.



Rzeczniczka policji przekazała również, że decyzją Sądu Rejonowego w Żyrardowie podejrzany 25-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucane czyny może mu grozić do 10 lat więzienia.

Policjanci nadal pracują nad zatrzymaniem osób, które brały udział w tym zdarzeniu. Sprawa ma charakter rozwojowy.



W ramach śledztwa, dotyczącego śmiertelnego postrzelenia 20-latka przesłuchano już ponad 20 świadków. Służby planują dalsze czynności, w tym także kolejne przesłuchania, a oprócz sekcji zwłok ofiary, również powołanie biegłych z zakresu broni i balistyki oraz cyberprzestępczości i informatyki śledczej. Policja i prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji w sprawie, w tym ustaleń na temat motywów działania sprawców zabójstwa.