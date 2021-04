Wieloukładowy zespół zapalny PIMS po przebyciu Covid-19 najczęściej dotyka 8-9-letnie dzieci - taki wniosek wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W najbliższych tygodniach możemy obserwować wzrost zachorowań na to schorzenie. Dotychczas był on bowiem wprost proporcjonalny do liczby zakażeń na Covid-19.

Lekarze spodziewają się w najbliższym czasie zwiększonej zachorowalności na PIMS u dzieci / Łukasz Gągulski / PAP

Na PIMS - wieloukładowy zespół zapalny po przebyciu Covid-19 - chorują nawet niemowlęta, jednak najczęściej dotyka on dzieci 8-9-letnie - to jeden z wniosków badań prowadzonych nad tym schorzeniem przez naukowców z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Uczeni we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Warszawskim stworzyli ogólnopolski rejestr PIMS, który ma być wsparciem dla lekarzy w diagnostyce i leczeniu nowej jednostki chorobowej.

Wrocławscy naukowcy rozpoczęli badania w tym samym czasie, kiedy po raz pierwszy opisano PIMS jako jednostkę chorobową w światowej literaturze naukowej. Przedsięwzięcie uczonych USK jest kontynuacją badań nad chorobą Kawasakiego - rzadką chorobą ogólnoustrojową dzieci, powodującą zapalenie naczyń krwionośnych, której przyczyny nie są dobrze poznane.

Niezwykle szybki przebieg

Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zwrócił uwagę, że przebieg PIMS bywa dramatyczny.

Nigdy wcześniej nie widzieliśmy w krótkim czasie tylu dzieci, u których występują tak silne i tak gwałtowne zaburzenia krążenia, zagrażające ich życiu - powiedział prof. Szenborn.

Dodał, że w odróżnieniu od przypadków ciężkiego przebiegu ostrego Covid-19, w przypadku PIMS szybkie wdrożenie odpowiedniej terapii - leczenie immunosupresyjne, przeciwpłytkowe i ewentualnie przeciwkrzepliwe - ma zasadnicze znaczenie i w kilka dni powoduje spektakularną poprawę stanu klinicznego pacjenta.

Z jednej strony dobre efekty leczenia mogą napawać optymizmem, ale z drugiej wiemy też, że jeśli w wyniku PIMS dojdzie np. do ostrej niewydolności lewej komory czy powstania tętniaków tętnic wieńcowych, dziecko musi pozostawać jeszcze długo pod opieką kardiologa - powiedziała dr Kamila Ludwikowska.

Lekarz przypomniała, że mali pacjenci obserwowani są dopiero przez kilkanaście miesięcy, a zatem nie wiadomo jeszcze, czy PISM nie wiąże się z odległymi powikłaniami.

Pewne jest natomiast to, że w najbliższych tygodniach będziemy w Polsce notować wzrost zachorowań na PIMS. Dotychczas był on bowiem wprost proporcjonalny do liczby zakażeń SARS-CoV-2 - przyznała dr Ludwikowska.

Ogólnopolski rejestr

Projekt realizowany przez wrocławskich naukowców, przy współpracy z naukowcami z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, nosi nazwę MOIS-CoR ( Multiorgan Inflammatory Syndrome COVID-19 Related). Jego celem jest usystematyzowanie wiedzy o PIMS i opracowywanie wytycznych medycznego postępowania z pacjentami. W ramach przedsięwzięcia powstaje również ogólnopolski rejestr chorób zapalnych dzieci.

Jednym z efektów dotychczasowych badań jest wskazanie, że PIMS najczęściej dotyka dzieci 8-9-letnie, choć - jak podkreślono - chorują też niemowlęta. Naukowcy chcą sprawdzić przy tym, czy predyspozycje genetyczne mają wpływ na prawdopodobieństwo zachorowania na PIMS.

PIMS, czyli wieloukładowy zespół zapalny, rozwija się w wyniku zaburzeń immunologicznych następujących u niektórych dzieci po przebytym (nawet bezobjawowo) zakażeniu SARS-CoV-2 (2 do 6 tygodniu od zakażenia). Objawów może być wiele, jednak najczęstszymi są: wysoka gorączka, dolegliwości ze strony układu pokarmowego (jak ból brzucha), wysypka, zapalenie spojówek, niekiedy ból głowy. W cięższych przypadkach może dojść do zajęcia układu krążenia, w tym do niewydolności, a nawet do zawału serca. Objawy mogą być na tyle nietypowe, że rzadko kiedy rodzice wiążą je z COVID-19, szczególnie jeśli infekcja przebiegła bezobjawowo. Takie powiązania udaje się ustalić dopiero w szpitalu, po wykonaniu testów na obecność przeciwciał.