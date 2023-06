Wczoraj miejscowe media poinformowały, że na wyspie Kos odnaleziono ciało młodej kobiety.

Portal protothema.gr przekazał, że ciało kobiety znaleziono w rejonie Alikes, w pobliżu drogi łączącej Tigaki z Marmari, gdzie młoda Polka pracowała w hotelu. Serwis precyzuje, że ciało znajdowało się w odległości ok. kilometra od miejsca zamieszkania 32-letniego obywatela Bangladeszu, który został zatrzymany w sprawie zaginięcia Polki.

Zwłoki były częściowo zawinięte w worek i przykryte gałęziami. 500 metrów od domu 32-latka znaleziono jej telefon z usuniętą kartą SIM.

Ciało Polki na Kos mogło zostać porzucone w sobotę w nocy

Tymczasem jak pisze grecki portal Kathimerini, ciało 27-letniej Anastazji mogło zostać porzucone na miejscu, w którym zostało znalezione, w sobotę pod osłoną nocy. Na podstawie rozmów z osobami zaangażowanymi w poszukiwania Polki zauważono, że te okolice były wcześniej wielokrotnie przeszukiwane, również przy asyście psów, jednak niczego nie znaleziono.

Byłem tam z moim zespołem dzień wcześniej dwa razy. Uderzające jest to, że wolontariusz, który znalazł kobietę, skupił się na tym miejscu z powodu smrodu. Rzeczywiście, smród był bardzo silny. Ale w sobotę, kiedy przechodziliśmy obok tego miejsca, nie było żadnego zapachu - powiedział portalowi Stamatis Kampourakis, zastępca lokalnego burmistrza.

Według niego morderca mógł zostawić ciało dziewczyny w miejscu, gdzie zostało znalezione, dopiero w sobotę w nocy, ponieważ w dzień w tej okolicy jest dość dużo ludzi.

Greckie media piszą, że w domu zatrzymanego obywatela Bangladeszu znaleziono ślady DNA 27-latki. Mężczyzna miał zeznać, że to dlatego, iż uprawiali seks, a potem odwiózł dziewczynę w miejsce, z którego ktoś miał ją odebrać.

Zatrzymany miał też zeznać, że zadrapania i ślady walki na jego ciele to skutek niedawnego wypadku samochodowego.

Media publikują nagranie

/ In.gr / Zrzut ekranu

Greckie służby opublikowały natomiast nagranie, na którym widać 32-letniego obywatela Bangladeszu, zatrzymanego w sprawie zaginięcia i śmierci 27-letniej Polki. 32-latek podjeżdża rowerem pod niewielki market, a następnie rozmawia z ekspedientką. Kluczowe jest jednak to, o co pyta.

Jak zeznała kobieta - klient najpierw wypłacił sporą sumę pieniędzy za pośrednictwem firmy transferującej środki między państwami, a następnie miał ją pytać o możliwość zakupu biletu lotniczego za granicę. Tę sytuację kamery zarejestrowały dwa dni po zaginięciu Polki.

Z kolei na innym nagraniu, o którym piszą greckie media, kamery zarejestrowały mężczyznę później, wieczorem. Miał być spanikowany i w popłochu udawać się w określonym kierunku. Krótko później wracał, mając na ubraniach pozostałości zarośli. To właśnie w zaroślach, starannie ukryte pod gałęziami znaleziono ciało 27-latki.



Razem z partnerem pracowała w hotelu

27-letnia Anastazja wyjechała na grecką wyspę Kos z partnerem, gdzie oboje pracowali w jednym z miejscowych hoteli.

Kontakt z kobietą urwał się w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak podają greckie media, 27-latka miała w poniedziałek wolne, zatem wieczór postanowiła spędzić niedaleko plaży w Marmari. Około godz. 22:30 Polka miała zadzwonić do swojego partnera i powiedzieć, że spożywała alkohol, ale do hotelu odwiezie ją znajomy na motocyklu. Następnie wysłała mu lokalizację z prośbą, żeby ją odebrał.

Kiedy mężczyzna przyjechał we wskazane miejsce, 27-latki tam nie było. Z Anastazją nie było też kontaktu telefonicznego. Greckie media przekazały, że do ostatniego logowania telefonu zaginionej doszło kilka kilometrów od miejsca, gdzie miała czekać na swojego partnera.

W tym momencie ślad się urywa. Świadkowie, z którymi rozmawiali lokalni dziennikarze, relacjonowali, że Polka kupowała alkohol w jednym ze sklepów w Marmari. Potem miało dołączyć do niej pięciu mężczyzn z Bangladeszu i Pakistanu. Z jednym z nich Anastazja miała odjechać na motocyklu.

Policja początkowo zatrzymała pięciu mężczyzn - obywateli Bangladeszu i Pakistanu. Czterech z nich - po przesłuchaniu - zostało wypuszczonych. W areszcie pozostał 32-letni obywatel Bangladeszu.

Podczas przeszukania okazało się, że mężczyzna kupił - już po zaginięciu Polki - bilet lotniczy do Włoch, o czym nie poinformował nawet znajomych. W sobotę w Marmari, w pobliżu mieszkania 32-latka, odnaleziono telefon komórkowy zaginionej Polki. Urządzenie przekazano do dalszych analiz.

W niedzielę portal protothema.gr poinformował, że w mieszkaniu 32-letniego Banglijczyka znaleziono DNA poszukiwanej 27-letniej Anastazji. Greckie media podają ponadto, że nagrania z domów sąsiadujących z miejscem zamieszkania zatrzymanego pokazują 32-latka wchodzącego do swojego domu z Anastazją.

W ten sposób funkcjonariusze za cel obrali również Pakistańczyka, współlokatora Banglijczyka, który zaprzeczał, jakoby 32-latek przyprowadził do mieszkania młodą Polkę.

W sieci pojawiło się także nagranie, na którym zarejestrowano zaginioną 27-latkę. Pochodzi ono z dnia jej zaginięcia. Na trwającym niecałe dwie minuty wideo widać Anastazję, która sama wchodzi do lokalu, w ręce trzyma telefon, rozgląda się po lokalu, a wreszcie podchodzi do lady i czyta menu. Co jakiś czas zagląda do telefonu.

Ojciec Anastazji: Znalazła się w złym miejscu i zaufała niewłaściwym ludziom

Ojciec zamordowanej 27-latki w rozmowie z PAP powiedział, że Anastazja była wspaniałą i ufną dziewczyną, ale znalazła się w złym miejscu i zaufała niewłaściwym ludziom. Córka była na zwolnieniu lekarskim, bo miała poparzona dłoń. W dniu zaginięcia, o godz. 22:30 miała się spotkać ze swoim chłopakiem w barze Alexander, kilkaset metrów od jego pracy. Zadzwoniła do niego, że będzie za kilka minut, ale nie przyjechała - opowiadał.

Dodał, że Anastazja zdążyła jeszcze wysłać zrzut ekranu z lokalizacją, ale oznaczone miejsce było pustkowiem. Ojciec 27-latki podkreślił, że chłopak chciał od razu zgłosić zaginięcie na policji, ale powiedziano mu, że ma to zrobić następnego dnia. Wtedy - jak dodał ojciec zamordowanej - pojechał na komendę policji, ale intensywne działania miały według niego zostać podjęte dopiero dzień później.

Wtedy zaczęli przeglądać nagrania z monitoringu, odkryli numery motoru, którym miała być wieziona i dotarli do sprawcy - mówił.

Anastazja i jej chłopak byli parą od 10 lat. Na Kos, gdzie pracowali w pięciogwiazdkowym hotelu, pojechali na początku maja. Wcześniej razem pracowali m.in. w Holandii, Francji i Portugalii.

Żyli jak małżeństwo, jeździli po świecie od ośmiu lat. Cztery lata z przerwami spędzili w Holandii. Na Kos pojechali, bo praca w Holandii się zepsuła, zarobki były małe. Chcieli też zwiedzać, coś zobaczyć - opowiadał.

Pytany o chłopaka Anastazji odpowiedział, że zna go bardzo dobrze i ma do niego pełne zaufanie. On bardzo to przeżywa - mówił.

Ojciec 27-latki dodał, że od mamy Anastazji greccy śledczy pobrali próbki DNA. Mają być porównywane w celu ostatecznej identyfikacji.

Odniósł się również do włączenia się w sprawę polskiej prokuratury. Jestem zadowolony, że polska prokuratura zajęła się tą sprawą. Kwestia wyjaśnienia i ukarania sprawców to jedno, druga sprawa to transport ciała do Polski. To byłby olbrzymi koszt - powiedział.