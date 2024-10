Polska i niemiecka policja zatrzymała w Dortmundzie Rafała S. W Polsce mężczyzna odbywał karę za zabójstwo, a po przedterminowym zwolnieniu z więzienia wyjechał do Niemiec, gdzie się ukrywał. Teraz 41-latek przebywa w niemieckim areszcie i czeka na ekstradycję do Polski. Informację o jego zatrzymaniu przekazała w poniedziałek Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rafał S. we wrześniu 2001 r. zabił mieszkankę Rybnika, za co został skazany na 25 lat więzienia. W lutym 2022 r. po odsiedzeniu 21 lat mężczyzna został przedterminowo warunkowo zwolniony.

Sąd Okręgowy w Elblągu po kolejnych dwóch latach wydał list gończy za 41-latkiem. Policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny i ustalili, że poszukiwany przebywa w Niemczech.

W związku z tym, śledczy zwrócili się do sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po jego otrzymaniu funkcjonariusze zwrócili się do niemieckiej policji, która doprowadziła do zatrzymania Rafała S. 16 października.

Teraz mężczyzna oczekuje na ekstradycję do Polski, gdzie odbędzie resztę kary - 4 lata i 4 miesiące więzienia.

Policjanci zaznaczają, że zatrzymanie mężczyzny nie byłoby możliwe bez międzynarodowej współpracy służb za pośrednictwem ENFAST, czyli europejskiej sieci współpracy policyjnej, zajmującej się lokalizowaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych ENA.

Sieć na terenie Unii Europejskiej działa od 12 lat, w jej ramach policjanci współpracują z EUROPOL-em, INTERPOL-em i dziesięcioma krajami partnerskimi spoza UE. ENFAST charakteryzuje się szybkim przekazem informacji, umożliwiając natychmiastowe podjęcie działań przez policjantów na terenie całej Europy.