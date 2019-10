Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował o zbiorowym zatruciu pokarmowym dzieci w wieku przedszkolnym. 16 przedszkolaków z Sanoka jest hospitalizowanych.

Objawy zatrucia pokarmowego pojawiły się u dzieci, które uczęszczają do przedszkola na osiedlu Błonie w Sanoku. W dniach 24-25 października siedmioro dzieci zgłosiło się na sanocki Szpitalny Oddział Ratunkowy z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.

"Trwa dochodzenie epidemiologiczne ustalające źródło zachorowań. Pobrano próbki żywieniowe oraz wymazy od chorych" - poinformował Sanepid.

Wyniki badań epidemiologicznych mają być znane za 2-3 dni.





Przedszkole od poniedziałku będzie zamknięte

Jak informuje esanok.pl, choć w szpitalu jest 16 osób, to grupa narażona zatruciem pokarmowym to ok. 100 osób. Jeśli źródłem zakażenia jest żywność, to grupa narażonych może wzrosnąć dlatego, że firma dostarczająca pożywienie do przedszkola współpracowała również z innymi placówkami.

Woda, z której korzystają sanoczanie nie jest skażona.