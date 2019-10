Badania potwierdziły zakażenie salmonellą u 44 dzieci uczęszczających do trzech żłobków w Zabrzu – poinformowała zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach Hanna Nabrdalik.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

U blisko 10 dzieci objawy były na tyle poważne, że konieczna okazała się hospitalizacja.

Problemy ze zdrowiem mieli też we wrześniu uczniowie szkoły podstawowej w Świerklańcu.

Do wszystkich tych placówek posiłki dostarczał Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej. Bakterie wykryto w próbkach surówki z białej kapusty z koperkiem.



Jedna z dwóch kuchni placówki w związku z wynikami badań zawiesiła działalność. To w tej kuchni wykryto skażoną surówkę, kierownictwo zdecydowało o jej zamknięciu. Z dniem 30 września zakończono tam wydawanie posiłków i przystąpiono do zabiegów dezynfekcji. Zleciliśmy również, aby w trybie natychmiastowym usunięto zaniedbania natury higienicznej. 17 osób personelu przeszło badania, 3 osoby z tego grona okazały się nosicielami bakterii, bez objawów choroby - powiedziała w czwartek PAP Hanna Nabrdalik.



Kierownictwo Domu Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej zapewniło w oświadczeniu, że pozostaje w stałym kontakcie z inspektorami sanepidu w Gliwicach. Informują również, że podejmują wszelkie czynności, które wyeliminują w przyszłości czynniki mogące spowodować jakiekolwiek zagrożenie.



W placówce wdrożono procedury naprawcze. Wymieniono pojemniki plastikowe do przechowywania półproduktów i żywności. Odkamieniono i oczyszczono wszystkie punkty wodne doprowadzające wodę do kotłów.

Mimo zakupu jaj naświetlanych i z certyfikatem świadczącym o tym, że są wolne od salmonelli, wprowadzono dodatkowe naświetlania w odpowiednim stanowisku w kuchni. Zmodyfikowano także punkt oczyszczania pojemników po pozostałościach jedzenia i ponownie przeszkolono pracowników.



Kuchnia została zdezynfekowana przez firmę zewnętrzną i poddana ozonowaniu, a pracownicy skierowani na badania, a w razie konieczności odsunięci od pracy. Dodatkowo dwukrotnie pobrano wymazy z urządzeń i powierzchni roboczych, by sprawdzić czy występują bakterie. Wyniki badań nie wykazały ich obecności.