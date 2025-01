Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel polski Samer A. został zatrzymany na terytorium ZEA - poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Samer A. jest współpodejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh i Orlen S.A. na kwotę ok. 370 milionów dolarów - dodał Bodnar.

"Ciąg dalszy dobrych wieści ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich! Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel polski Samer A., były członek zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) został zatrzymany na terytorium ZEA" - poinformował Adam Bodnar na platformie X.

"Jest on współpodejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen S.A. na kwotę ok. 370 milionów USD (ok. 1,5 miliarda PLN), poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów zakupu ropy naftowej" - dodał minister sprawiedliwości.