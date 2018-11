Ratownik opatrzył głowę 36-letniemu łodzianinowi, a ten chciał ugodzić go nożem – tak wyglądała czwartkowa interwencja pogotowia ratunkowego w mieszkaniu przy ul. Przędzalnianej w Łodzi. Mężczyzna był nietrzeźwy w chwili ataku, ale i tak odpowie za napaść i próbę spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u ratownika medycznego. Grozi mu za to do 15 lat więzienia.

