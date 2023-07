Program Rodzina 500 plus - wbrew temu, co się mówi - na pewno zwiększył dzietność w polskich rodzinach, jeśli chodzi o trzecie i kolejne dziecko - uważa rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jego zdaniem program pozytywnie wpływa także na gospodarkę.

Rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek / Tomasz Gzell / PAP

Projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie jest procedowany aktualnie w Sejmie. Zgodnie z projektem zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18 lat.



Inwestujemy w polskie dzieci, inwestujemy w przyszłość naszych najmłodszych, wspieramy polskie rodziny, przywracamy im godność - powiedział w czwartek na konferencji w Sejmie Bochenek, zaznaczając, że program 500 plus przyczynia się do także do zwiększenia konsumpcji i wzrostu gospodarczego.



Program, wbrew temu, co się mówi, na pewno zwiększył dzietność w polskich rodzinach, jeśli chodzi o trzecie i kolejne dziecko - powiedział Bochenek. Jak przekonywał, "nikt nie wie, jak wyglądałaby demografia w Polsce, gdyby tego programu nie było".



Jeśli patrzymy na pierwsze lata wprowadzenia tego programu, demografia skoczyła do góry. Jeśli chodzi o liczbę urodzeń, to systematycznie wzrasta liczba dzieci, które rodzą się w rodzinach wielodzietnych - dodał. Ocenił, że decyzje o posiadaniu, lub nie, potomstwa wpływa m.in. "pewna zmiana cywilizacyjna", a także obecna sytuacja geopolityczna.

Co ze wzrostem świadczenia?