"Jeżeli waloryzacja, to dla pracujących" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz - lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, komentując propozycje podniesienia kwoty 500 plus do poziomu 800 złotych. "Chcesz dostawać więcej? Państwo będzie tobie oddawać i tak zabrane podatki, jak będziesz aktywny zawodowo" - przekonywał. "Nie wyobrażam sobie, żeby Platforma Obywatelska nie poparła naszej poprawki" - zastrzegł.

Przygotowujemy reformę podatkową w stylu francuskim - wspólne rozliczanie rodziny. Im więcej dzieci, tym niższe podatki. Duże rodziny nie będą po prostu płacić podatków - tłumaczył lider ludowców. Jak dodał, to wspólna inicjatywa jego ugrupowania i Polski 2050. W systemie podatkowym efektywność wpływu na dzietność jest większa niż w benefitach - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL-u z zaciekawieniem przyjął pomysł, by najbogatsze osoby otrzymujące 500 plus mogły przekazać te pieniądze na cele społeczne - tak jak 1,5 proc. podatku.

To jest do zastanowienia. To innowacyjne podejście w polityce społecznej - ocenił. Musimy to przeanalizować, ale to się wydaje ciekawe podejście. Daje poczucie sprawczości - że twoje pieniądze idą gdzieś, gdzie chcesz, żeby one poszły - dodał. Niech to nie wpada do wspólnego worka i nie znika - np. jak składka zdrowotna - zauważył gość Tomasza Terlikowskiego.