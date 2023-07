"Zrobię wszystko, żeby jeszcze przed wyborami załatwić sprawę podwyższenia zasiłku pogrzebowego" - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Podkreślił, że jest to jedna ze spraw, która musi być wreszcie załatwiona.

Jacek Sasin / Marian Zubrzycki / PAP

Minister uczestniczył w programie Telewizji Trwam z telefonicznym udziałem słuchaczy.

Jeden z ze słuchaczy zapytał o sprawę podwyższenie zasiłku pogrzebowego, którego wysokość została ograniczona do 4 tys. zł za rządów Donalda Tuska.

Nawet wczoraj mieliśmy spotkanie kierownictwa naszej partii, gdzie o tym rozmawialiśmy i myślę, że jeszcze przed wyborami tę niesprawiedliwość postaramy się zlikwidować - niesprawiedliwość, która powstała w wyniku decyzji naszych poprzedników. To rzeczywiście jest jedna z tych spraw, która musi być wreszcie załatwiona - odpowiedział Sasin.



Zrobię żeby wszystko - i kładę tu rękę na sercu - żeby przekonać pana premiera i moich kolegów, w rządzie i w kierownictwie partii, żeby to jeszcze przed wyborami załatwić - zapewnił minister.



Zasiłek pogrzebowy od 1 marca 2011 roku wynosi 4 000 zł, a wcześniej było to 6 406,16 złotych.