DO NABE trafić mają wytwórcze aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. "Spółki zakomunikowały, że przez 8 lat będą spłacały łącznie kwoty wynoszące 9,9 mld zł, które są winne spółkom matkom, chodzi też o kredyt odnawialny wynoszący łącznie 15 mld zł. Trzecią rzeczą są limity przed rozliczeniowe obejmujące zakup certyfikatów CO2 i walutę potrzebną do rozliczenia. W IV kw. 2023 r. będzie to łącznie 44 mld zł, w następnych latach - do 30 mld zł" - wyjaśniło konieczność udzielenia gwarancji źródło w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Jak podkreśliło CIR, nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE, a udzielenie gwarancji pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności.

Utworzenie NABE ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od spółek: PGE, Taurona, Enei i Energi ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.