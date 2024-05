Sezon zbiorów polskiej truskawki z upraw tunelowych został otwarty. W świątecznych Faktach RMF FM odwiedzamy dzisiaj plantację tych owoców w miejscowości Baranów, niemal na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego.

Plantacja truskawek / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Plantatorzy truskawek już w kwietniu przewidywali na naszej antenie, że w czasie długiego weekendu majowego będzie można sięgać po truskawki z polskich upraw.

Wegetacja ruszyła o półtora tygodnia szybciej niż w ubiegłym roku. Potem pojawiły się przymrozki, które popsuły nastroje części plantatorów i sadowników. My trzymamy się zasady "najpierw szklarnia, potem tunel". Czekamy też na pierwsze zbiory z upraw gruntowych, które przed nami pewnie jeszcze w maju - mówili naszemu reporterowi plantatorzy truskawek Weronika Maciejczyk i Mateusz Maruszewski.

W piątkowych Faktach RMF FM odwiedzamy właśnie plantację Mateusza Maruszewskiego i jego rodziców "Mój owoc" w powiecie puławskim. Kilogram truskawek kosztuje tam 30 złotych.

/ RMF FM

Truskawki wśród najpopularniejszych owoców

Truskawki należą do najchętniej kupowanych owoców. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw prowadzi do trzech lat monitoring konsumpcji.

Analizując wiosenne wyniki, truskawka zwiększyła liczbę konsumentów o 1/3. Już w kwietniu truskawki jadł co czwarty Polak (26%). W maju truskawki stają się najpopularniejszym owoce w Polsce.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Skąd wzięła się nazwa "truskawka"?

W gwarze śląskiej to podzimki lub bodzimki. A skąd wzięła się jej najpowszechniejsza nazwa, czyli truskawka? Pochodzi ona od dźwiękonaśladowczego "trusk", co znaczy "szelest, lekkie trzaskanie, jakie słychać przy odłamywaniu liści i owoców" - zwracają uwagę autorzy kampanii "Czas na polskie super owoce".

Wyraz ten, zapisany już w XV w., na długo - bo ok. 300 lat przed tym, zanim do naszego kraju trafiły pierwsze sadzonki truskawek - odnosił się pierwotnie do różnych roślin.

Truskawki to nie tylko aromatyczne sercowate słodkie owoce. Niewielu konsumentów wie, że roślina ta ma jadalne liście. Jeść je można na surowo oraz po ugotowaniu. Wielbiciele zielarstwa i ziołolecznictwa przygotują z nich bogaty w przeciwutleniacze napar, doskonały także z dodatkiem dojrzałych owoców.

/ Michał Dobrołowcz / RMF FM

Działa on przeciwbiegunkowo, dzięki obecności garbników i antocyjanów łagodzi stany zapalne. Kompoty (napary) z tych owoców, jak potwierdzono w badaniach, mogą poprawiać funkcje i integralność śródbłonka, co pomaga chronić układ krążenia.

Ile kalorii jest w truskawkach?

Truskawki, dzięki dużej zawartości antyoksydantów odznaczają się jedną z najwyższych aktywności przeciwutleniających wśród owoców. Zawdzięczają to sporej ilości witaminy C, kwasu elagowego oraz kwasów fenolowych i flawonoidów, w tym głównie z grupy antocjanów. Jak wiadomo antyoksydanty posiadają moc zdrowotną - wspierają układ odpornościowy, działają prewencyjnie w chorobach nowotworowych, zmniejszają prawdopodobieństwo tworzenia blaszek miażdżycowych, pomagają chronić organizm przed niektórymi chorobami naczyń krwionośnych oraz wspomagają nas w walce z zapaleniami czy chorobami reumatologicznymi.

Oprócz tego, truskawki są źródłem witamin z grupy B, witaminy A, E, PP, a także żelaza, fosforu, magnezu i manganu - czytamy na stronach kampanii "Czas na polskie superowoce", która promuje polskie owoce i przetwory jagodowe.

/ RMF FM

Truskawki to dobre źródło błonnika pokarmowego oraz substancji biologicznie czynnych. Zgodnie z danymi Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) filiżanka truskawek dostarcza 3 g błonnika oraz 12 g węglowodanów. Według informacji od ekspertów, to wszystko sprawia, że truskawki są owocami bardzo niskoenergetycznymi, przez co można pozwolić sobie na ich większą porcję.

Połowa truskawkowej łubianki (1 kg) to około 320 kcal - co może odpowiadać liczbie kilokalorii zawartych w średnim pączku. Cała łubianka zaś dostarczy około 640 kcal, co może być równoważne pod względem energetycznym z przeciętnym drugim daniem obiadowym. Objętość za to jest nieporównywalnie większa, stąd mało komu uda się zjeść 2 kg tych smacznych owoców w ramach jednego posiłku.