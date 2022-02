​Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję środowiskową, w której zezwolił na rozbudowę węzła Emilia. Dzięki temu połączona zostanie S14 m.in. z autostradą A2.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Główną zmianą jest budowa ronda na łącznicy węzła Emilia z drogą krajową nr 91 i autostradą A2. Umożliwi to zjazd z S14 zarówno na autostradę, jak i drogę 91 w kierunku Łodzi oraz Gdańska. Także jadący z północy drogą krajową będą mogli wjechać na drogę ekspresową omijając Zgierz.

Rozbudową zajmie się chińska firma Stecol, która buduje drugi odcinek S14 od Teofilowa do Słowika. Nowa inwestycja ma nie mieć wpływu na zakończenie robót na tym odcinku. Ta część S14 ma zostać oddana do użytku do połowy 2023 roku.

Natomiast jeszcze w tym roku kierowcy mają wjechać na sąsiedni fragment S14, między węzłami Lublinek i Teofilów.