Lekarze ostrzegają przed wrześniowymi infekcjami. Poprzedniej doby w Polsce potwierdzono najwięcej od zimy, ponad trzy tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarły trzy osoby chorujące na Covid-19.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Specjalista chorób zakaźnych i pediatra, szef Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Ernest Kuchar przyznaje w rozmowie z RMF FM, że infekcji jest dużo. W klinice widzimy przede wszystkim Covid-19, krztusiec, zdarzają sę przypadki kleszczowego zapalenia mózgu. Nie widać jeszcze grypy, była jedna osoba z podejrzeniem grypy. Generalnie mamy wzrost wszelkiego rodzaju zakażeń, to jest popandemiczne odbicie - opisuje prof. Kuchar.

Zdaniem eksperta, rosnąca liczba infekcji to efekt między innymi tego, jak dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. W ten sposób chroniliśmy się przed upałami, teraz chowamy się do pomieszczeń zamkniętych przed deszczem. Tymczasem właśnie w pomieszczeniach zamkniętych w powietrzu, którym oddychamy, jest większe stężenie wirusa, przez to łatwiej jest się zarazić. To nie zależy wprost od pogody, a raczej od czasu spędzanego pod dachem - dodaje prof. Kuchar.

Od początku września w Polsce podawana jest szczepionka przeciwko grypie. Ta szczepionka jest bezpłatna dla kobiet w ciąży, dla dzieci do osiemnastego roku życia oraz dla osób, które mają co najmniej 65 lat. W październiku do Polski powinien dotrzeć pierwszy duży zapas nowej, zaktualizowanej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jeszcze we wrześniu możliwa jest pierwsza dostawa nowego, zmodyfikowanego preparatu, jeśli uda się odkupić ten zapas od jednego z europejskich krajów. W pierwszej kolejności prawo do szczepienia mają dostać osoby z grup ryzyka.

Objawy, jakie daje Covid-19, to teraz przede wszystkim osłabienie, katar i objawy ze strony układu pokarmowego, w tym biegunka.

Jak się chronić przed wirusami?

Specjalista chorób zakaźnych, były prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego i ekspert Lux Medu prof. Ernest Kuchar sugeruje, żeby dbać o ogólny stan zdrowia. Osoba silna, wypoczęta, wyspana ma większe szanse łagodniej przejść każdą chorobę zakaźną - dodaje prof. Kuchar.

Doktor Piotr Ligocki przyznaje, że widzi też coraz więcej infekcji koronawirusem. Covid-19 wraca jak bumerang. Zalecamy podstawowe zasady higieny, w tym mycie rąk, unikanie skupisk, choć nie zawsze jest to łatwe. Warto wsiadać do autobusu czy tramwaju, nawet gdy jest tłok, ale próbować się dystansować. A osoby immunoniekompetentne, z osłabioną odpornością warto, żeby w takich warunkach zakładały maseczki - dodaje doktor Piotr Ligocki.

Pierwsze ograniczenia w lecznicach

Kolejne szpitale wprowadzają obowiązek noszenia maseczek na terenie lecznicy. To konsekwencja rosnącej liczby infekcji, w tym zakażeń koronawirusem. Zasłanianie nosa i ust jest obowiązkowe między innymi Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku. W tej ostatniej lecznicy dodatkowo ograniczono liczbę osób, które mogą odwiedzać pacjentów. Każdy przyjmowany pacjent musi mieć wykonany test na Covid-19.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wprowadził tymczasowe ograniczenia odwiedzin pacjentów na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przy łóżku pacjenta może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca. Wizyty odbywają się tylko przez dwie godziny dziennie.