Rok szkolny 2026/2027 korzystny dla uczniów. Ile dni wolnych?

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Nowy rok szkolny 2026/2027 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla uczniów i nauczycieli. Kalendarz szkolny rozpieści wszystkich spragnionych odpoczynku – w sumie aż 187 dni wolnych od nauki, z czego aż 120 przypada poza tradycyjnymi wakacjami letnimi. To efekt sprzyjającego układu świąt i ferii, który pozwoli na dłuższe przerwy i więcej okazji do złapania oddechu od szkolnych obowiązków.

Kalendarz szkolny rozpieści wszystkich spragnionych odpoczynku – w sumie aż 187 dni wolnych od nauki

Kalendarz szkolny rozpieści wszystkich spragnionych odpoczynku – w sumie aż 187 dni wolnych od nauki / Shutterstock

Rok szkolny: Kiedy zaczynamy, kiedy kończymy?

Zajęcia w szkołach rozpoczną się tradycyjnie 1 września, który w 2026 roku wypada we wtorek. Rok szkolny potrwa do 25 czerwca 2027, a już dzień później uczniowie rozpoczną wakacje, które potrwają 67 dni.

Świąteczne przerwy i długie weekendy

Największą niespodzianką dla uczniów i ich rodzin będzie zimowa przerwa świąteczna. Rozpocznie się już 23 grudnia i potrwa do końca roku. Co więcej, Trzech Króli przypada w środę 6 stycznia, więc wiele szkół może zdecydować się na tzw. dni dyrektorskie, wydłużając wolne nawet do dwóch tygodni. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd lub spokojny odpoczynek po świątecznym zamieszaniu.

Nieco mniej szczęścia przyniesie majówka – 1 maja wypada w sobotę, a 3 maja w poniedziałek, co nie pozwoli na wydłużony weekend.

Za to Dzień Edukacji Narodowej (14 października) i Święto Niepodległości (11 listopada) przypadają w środku tygodnia, co może oznaczać dodatkowe dni wolne, jeśli szkoły zdecydują się na elastyczne zarządzanie kalendarzem.

Wielkie zmiany w szkołach od 1 września. Nowe przepisy żywieniowe dla uczniów Rok szkolny 2026/2027 przyniesie rewolucję dla uczniów. Od 1 września wchodzą w życie nowe przepisy, które odmienią żywienie w szkołach. Ministerstwo Zdrowia reaguje na rosnący problem nadwagi, wprowadzając szczegółowe wytyczne dotyczące sklepików i…

Ferie zimowe w trzech turach

W 2027 roku ferie zimowe zostaną podzielone na trzy turnusy, co jest kontynuacją zmian z poprzednich lat. Oto jak rozkładają się terminy dla poszczególnych województw:

- 18–31 stycznia 2027: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie

- 1–14 lutego 2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie

- 15–28 lutego 2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie

Warto pamiętać, że przy trzech turach ferii miejsca w popularnych kurortach zimowych mogą być rezerwowane szybciej niż zwykle, a ceny mogą wzrosnąć ze względu na większe zagęszczenie turystów.

Egzaminy i dodatkowe dni wolne

Maj tradycyjnie upłynie pod znakiem egzaminów – zarówno ósmoklasisty, jak i matur. W tym czasie młodsi uczniowie często mają dodatkowe dni wolne, gdy szkoły są zarezerwowane dla zdających.

To kolejna okazja do krótkiego odpoczynku lub rodzinnego wyjazdu.

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Oficjalny kalendarz jeszcze przed nami

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie opublikowało jeszcze oficjalnego kalendarza na rok szkolny 2026/2027 ani dokładnych dat egzaminów. Jednak już teraz warto mieć na uwadze przedstawione terminy, by odpowiednio zaplanować urlopy, wyjazdy i rodzinne spotkania.

Wszystko zatem wskazuje na to, że rok szkolny 2026/2027 będzie jednym z najbardziej przyjaznych dla uczniów w ostatnich latach. To dobra wiadomość nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców, którzy mogą już zacząć planować wspólny czas wolny.