Radio RMF FM zajęło pierwsze miejsce w rankingu mediów cieszących się największym zaufaniem Polaków w tegorocznej edycji "Digital News Report" prowadzonej przez Reuters Institute. RMF FM jest liderem tego zestawienia od początku jego istnienia.

/ RMF FM

W tegorocznym rankingu aż 51 proc. Polaków zadeklarowało, że ufa RMF FM i ocenia je jako wiarygodne źródło informacji. Jednocześnie RMF FM ma najmniejszy odsetek osób deklarujących nieufność - zaledwie 14 proc. RMF FM pokonało w rankingu m.in. Radio Zet, Polsat, Onet i TVN.

RMF FM jest liderem zestawienia mediów najbardziej godnych zaufania już piąty raz rzędu, czyli odkąd jest on publikowany przez Reuters Institute.

Badanie zaufania do mediów zostało przeprowadzone za pomocą ankiet internetowych przez YouGov na zlecenie Reuters Institute for the Study of Journalism na przełomie stycznia i lutego 2022 roku. W Polsce próba wyniosła 2009 osób.

Wcześniej RMF FM uzyskało najwyższą notę spośród wszystkich rozgłośni radiowych w badaniu CBOS - 60 proc. Polaków wystawiło stacji ocenę dobrą, a zaledwie 5 proc. złą.

RMF FM jest też od wielu lat najczęściej cytowaną rozgłośnią radiową wg badania Instytutu Monitorowania Mediów.