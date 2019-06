W sobotę utonęły cztery osoby - poinformowało w niedzielę na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 159 utonięć. "Zadbajmy o to, aby czas spędzony nad wodą był bezpieczny" - apeluje RCB.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Bożena Wysocka z RCB poinformowała, że wszystkie osoby, które utonęły w sobotę, to mężczyźni. W Kamienicy Królewskiej (woj. pomorskie) doszło do utonięcia 27-latka, dwie osoby utonęły w Lubuskiem - w Zdroisku i Nowogrodzie Bobrzańskim (mężczyźni w wieku 23 i 22 lat) oraz jedna - 46-letni mężczyzna - w Dębowcu (Wielkopolska).



"Wybierajmy kąpieliska strzeżone i nigdy nie pływajmy po wypiciu alkoholu" - podkreśla RCB na Twitterze.



RCB umieściło na Twitterze również informację na temat bezpiecznego zachowania nad wodą. Podkreśla, żeby nie skakać do wody w nieznanych miejscach i pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Ponadto RCB zaleca, żeby nie wbiegać do wody rozgrzanym i nie pływać bezpośrednio po posiłku.



Kolejne zasady to: "stosuj się do poleceń ratownika", "nie wypływaj na materacu daleko od brzegu", "załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym".