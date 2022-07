900 razy interweniowali strażacy po czwartkowych burzach, które przeszły nad Polską - poinformował rzecznik komendanta głównego PSP brygadier Karol Kierzkowski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do godziny 21.00 strażacy odnotowali 900 interwencji, związanych z usuwaniem skutków burz. Najwięcej w województwie pomorskim - 204, kujawsko-pomorskim - 199, śląskim - 120, wielkopolskim - 90, łódzkim - 80 oraz mazowieckim - 79 - przekazał Kierzkowski. Dodał, że nikt nie został ranny.

Działania ratowników dotyczyły przede wszystkim usuwania przewróconych drzew i wypompowywania wody z zalanych posesji i ulic.

W piątek przez cały dzień ma być upalnie i gorąco. Lokalnie na południowym wschodzie termometry pokażą do 37 st. C.

IMGW: temperatura przekraczała w czwartek 36 stopni

W czwartek temperatura przekraczała 36 stopni Celsjusza. Z największym upałem mierzyli się mieszkańcy południowo-wschodniej Polski - podsumował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW poinformowało, że w Chorzelowie na Podkarpaciu było nawet 36,3 st. C, w Puławach w Lubelskiem i w Borusowej w Małopolsce - 36,2 st. C, a w Rakowie w Świętokrzyskiem i w Tarnowie w Małopolsce - 36,1 st. C.

W Małopolsce lokalne rekordy temperatury w czerwcu

IMGW podał na Twitterze, że w Nowym Sączu, gdzie dotychczas najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu 2019 roku wynosiła 34,4 st. C, w czwartek termometry pokazały 34,9 st. C. Rekordowa była też temperatura z Tarnowa, gdzie dotychczasowe maksimum z czerwca wynosiło 35,5 st. C i było zarejestrowane w 2016 roku - przekazał IMGW.