W piątek synoptycy ostrzegają przed upałami, burzami z gradem oraz przed trąbami powietrznymi. Przy temperaturze momentami przekraczającej 37 stopni C. pogoda potrafi być nieprzewidywalna.

/ Darek Delmanowicz / PAP

"Na zachodzie kraju oraz w rejonie Pomorza i Kujaw niewykluczone są trąby powietrzne, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności" - zaznacza IMGW. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać do 90 km/h, lokalnie do 130 km/h.

W piątek ostrzeżenia przed upałami obowiązują m.in. dla centralnej, południowej oraz wschodniej Polski.



Dziś o 14:00 upalnie będzie prawie w całym kraju, ale największą temperaturę maksymalną model prognozuje w centralnej i południowo wschodniej części kraju 36 - 37°C. - zaznaczają synoptycy.



Niebezpieczne upały!

Alert trzeciego stopnia przed upałami wydano dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, a także dla części województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. IMGW przewiduje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 34 do 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 22 st. C.

Dla pozostałej części kraju obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami, co oznacza, że temperatura maksymalna w dzień może wynieść tam od 30 do 34 st. C, a lokalnie w piątek do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.



Z kolei alerty trzeciego stopnia przed burzami z gradem wydano dla części województw: łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami grad. Możliwe, że na tych obszarach będą tworzyły się trąby powietrzne.



Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.



Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.



W lasach jest potwornie sucho: