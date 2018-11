​Jutro związki zawodowe działające w służbach mundurowych wyślą ministrowi spraw wewnętrznych i administracji wezwanie do rozmów w sprawie postulatów branży. To odpowiedź na deklarację Joachima Brudzińskiego, który wyraził gotowość do negocjacji. W Warszawie zakończyło się posiedzenie zarządu federacji zrzeszających te związki.

REKLAMA