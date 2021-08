Policjanci z Gdańska zatrzymali 26-latka, który w aucie przewoził 27 tysięcy porcji narkotyków. Większość z nich gdańszczanin schował w worku, w którym były ubranka niemowlęce.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i na najbliższe miesiące trafił do aresztu / POMORSKA POLICJA /

Jak powiedziała w poniedziałek oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Magdalena Ciska, w piątek po południu kryminalni z komisariatu w Osowej na ul. Lawendowe Wzgórze zatrzymali do kontroli 26-latka kierującego samochodem kia ceed.

W trakcie przeszukania auta gdańszczanina w bagażniku funkcjonariusze znaleźli foliowy pakunek z 300 gramami mefedronu. Kolejne opakowania z tym narkotykiem policjanci znaleźli w worku z ubraniami niemowlęcymi. Łącznie policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 3,5 kilograma mefedronu - dodała Ciska.



Biegłemu we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli 27 tysięcy porcji handlowych mefedronu.



26-latek z Gdańska został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.



Mężczyźnie zarzucono posiadanie znacznej ilości środków odurzających. W sobotę sąd zadecydował, że 26-letni gdańszczanin najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.



Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia.