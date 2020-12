Prokuratorzy IPN złożyli wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu Józefowi I. - byłemu sędziemu Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który obecnie jest sędzią Sądu Najwyższego. Grozi mu zarzut bezprawnego skazania 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze Polski Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Józef I. nie odniósł się do oskarżeń, bo jak przyznał, jeszcze ich nie zna. Po zapoznaniu się z pismem sędzia nie wyklucza wydania oświadczenia.

