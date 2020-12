"Walka między premierem a Zbigniewem Ziobro trwa o to, kto kiedyś będzie kierował obozem Prawa i Sprawiedliwości, gdy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego - to wszyscy wiedzą od dawna" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Girzyński. Zdaniem posła PiS to pojedynek absolutnie przedwczesny, ponieważ Jarosław Kaczyński może rządzić partią jeszcze wiele lat.

W przypadku Zbigniewa Ziobry rozbicie PiS jest wyjściem awaryjnym, dzisiaj premier Morawiecki kieruje dużym okrętem, jako kapitan statku ma różnego rodzaju problemy, a tu mielizna, a tu góra lodowa. Natomiast Zbigniew Ziobro, zdając sobie sprawę, że to nie on ponosi odpowiedzialność za trzymanie steru tego okrętu, myśli w ten sposób razem z kilkoma swoimi współpracownikami: jak tu kiedyś przejąć stery, a jak się nie uda, to jak się załapać do dobrej szalupy ratunkowej, jeśli na skutek chybotania statkiem stałoby się coś złego - oceniał gość Roberta Mazurka.

Mówiąc o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, Girzyński stwierdził: "Każdy chciałby się wybić na niepodległość i z całą pewnością pan wicepremier Gowin i pan minister Ziobro próbowali i próbować będą uzyskać nieco większy zakres swobody. To obserwujemy".

Poseł PiS Zbigniew Girzyński / Tytus Żmijewski /PAP





Robert Mazurek dopytywał swojego rozmówcę o pojawiające się doniesienia, jakoby szefem rządu miał zostać Mariusz Błaszczak. Plotki o zmianie premiera myślę, że rozpuszcza środowisko tego polityka, któremu zależy na osłabieniu pozycji premiera, czyli (środowisko - przyp. red.) Zbigniewa Ziobro. Dzisiaj Mateusz Morawiecki stał się niekwestionowanym autorytetem dla dużej części sceny politycznej i w realny sposób może myśleć o tym, że jeżeli kiedyś Jarosław Kaczyński będzie przekazywał stery nad okrętem, którym on kieruje jako szef partii, to wówczas może się pokusić o to, że ten ster przejmie. Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy moim zdaniem rozsiewają plotki, używając bardzo sprytnie takich nazwisk, które są bardzo dobrze postrzegane i przez Jarosława Kaczyńskiego, i przez elektorat PiS - skomentował te pogłoski Girzyński. Jarosław Kaczyński traktuje trochę w ich przekonaniu Zbigniewa Ziobrę jako syna, marnotrawnego, ale syna. Mateusz Morawiecki jest wprawdzie prymusem, ale przyszedł z sąsiedztwa - dodał poseł PiS.