Prokuratura analizuje, czy w związku z realizacją w Polskiej Grupie Zbrojeniowej programu Miecznik doszło do niegospodarności. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zawiadomienie PGZ dotyczące tego jednego z największych programów modernizacyjnych polskiej armii trafiło do śledczych.

Zdj. ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

Nowe władze Polskiej Grupy Zbrojeniowej wykryły nieprawidłowości przy zakupie ubezpieczenia fregat Miecznik - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Chodzić ma o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej w związku z przekroczeniem uprawnień bądź niedopełnieniem obowiązków. Ma obejmować lata 2017-2023.

Program Miecznik to jeden z największych elementów modernizacji marynarki wojennej. Wart jest 15 miliardów złotych i obejmuje zakup trzech fregat wyposażonych w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe.

Te okręty mają być wykorzystywane do obrony wybrzeża i prowadzenia działań bojowych na Bałtyku i Morzu Północnym.

Wyporność każdej z fregat to 7 tysięcy ton, długość 138 metrów, a szerokość 20. Trwa budowa pierwszego okrętu. Wszystkie mają trafić do służby do 2031 roku.