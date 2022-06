W piątek przez cały dzień będzie pogodnie, ciepło. Jedynie na Dolnym Śląsku i terenach podgórskich przelotnie mogą wystąpić opady deszczu - powiedziała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk.

Morskie Oko / Grzegorz Momot / PAP

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie słabe i umiarkowane. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i terenach podgórskich prognozowane są słabe lokalne opady deszczu. Na pozostałym obszarze przez cały dzień pogodnie - przekazała synoptyk.



Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podhalu, 28 st. C nad morzem, na wschodzie 26 st. C do 31 st. C na zachodzie kraju.

Wiatr będzie słaby, umiarkowany z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Z każdym dniem będzie coraz cieplej, zwłaszcza na zachodzie. Taka pogoda utrzyma się aż do połowy przyszłego tygodnia, kiedy możliwe jest małe ochłodzenie - podsumowała Bazyluk.