Najbliższe dwa dni będą w większej części kraju słoneczne. Rano należy uważać na mgły ograniczające widoczność, a także niewielkie opady deszczu. Temperatura będzie wahała się od 7 st. C do nawet 13 st. C. "Na południu i zachodzie prawie wiosna" - piszą synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wtorek na południu kraju synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. "Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i tu możliwy słaby deszcz lub mżawka" - czytamy w prognozie IMGW. Rano gdzieniegdzie pojawi się zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 7 st. C do 12 st. C, tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie od 4 st. C do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach oraz na wybrzeżu wschodnim i północnym wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.



Jaka czeka nas noc? Sprawdź prognozę

W nocy na południu kraju i krańcach północno-wschodnich zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski prognozowane jest zachmurzenie całkowite i duże oraz gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz lub mżawka. W całym kraju wystąpią liczne mgły, lokalnie także marznące lub osadzające szadź i ograniczające widzialność do 100 metrów.

"Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -2 st. C do 2 st. C, tylko na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od -4 st. C do -3 st. C" - prognozują synoptycy.

Wiatr będzie słaby i zmienny. W Tatrach przewidywane są silniejsze porywy do 60 km/h.



Prognoza pogody na środę

W środę na południu kraju zachmurzenie będzie małe. "Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże" - wskazuje IMGW. Rano gdzieniegdzie może pojawić się zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Termometry pokażą od 8 st. C do 13 st. C, tylko na wybrzeżu, Pomorzu Wschodnim, Mazurach i Podlasiu od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr będzie raczej słaby, gdzieniegdzie umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Tatrach i Bieszczady porywy wiatru wyniosą do 60 km/h.

