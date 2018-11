Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Antoni Dudek. Politologa z UKSW będziemy pytać o polityczne skutki afery KNF. Czy reakcja rządu jest adekwatna do powagi sytuacji? Czy słuszne są porównania sytuacji wokół instytucji nadzorującej polskie banki do afery Rywina, która doprowadziła do upadku rządu SLD przed kilkunastoma laty?

