Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w procesie w sprawie Amber Gold dziś rano rozpoczęła się mowa końcowa obrońcy Katarzyny P. To żona Marcina P. i współzałożycielka spółki działającej - według prokuratury - jako piramida finansowa. Katarzyna P. została dowieziona z aresztu w Grudziądzu w woj. kujawsko-pomorskim.

Według prokuratury, Marcin P. i Katarzyna P. oszukali w latach 2009-12 ponad 18 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

Prokuratura ustaliła, że spółka Amber Gold była tzw. piramidą finansową, a oskarżeni bez zezwolenia prowadzili działalność polegającą na gromadzeniu pieniędzy klientów parabanku. Śledczy uznali, że Katarzyna i Marcin P. działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili z tej działalności stałe źródło dochodu.

18 kwietnia podczas pierwszych mów końcowych w procesie w sprawie Amber Gold prokuratura wnioskowała o kary po 25 lat więzienia zarówno dla Marcina P., jak i jego żony Katarzyny P., czyli twórców i założycieli spółki działającej - zdaniem prokuratury - jako piramida finansowa. Kilka dni później obrońca Marcina P. wniósł w mowie końcowej o uniewinnienie oskarżonego.

Katarzyna P. nie pojawiała się ostatnio w sądzie - nie było jej ani na mowie końcowej prokuratury, ani Marcina P. Dziś została dowieziona z aresztu w Grudziądzu w woj. kujawsko-pomorskim.





Dzisiejsza mowa końcowa obrońcy Katarzyny P. jest już ostatnią przed ogłoszeniem wyroku. Jak informuje dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa - wyrok ogłoszony zostanie 20 maja o godz. 10.

Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 r., a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - od 6 do nawet 16,5 proc. w skali roku - które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. KNF złożyła doniesienie do prokuratury, która po miesiącu odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się w działalności firmy znamion przestępstwa. 13 sierpnia 2012 r. Amber Gold ogłosiła likwidację, tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich.