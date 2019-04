O uniewinnienie Marcina P. założyciela i twórcy spółki Amber Gold wniósł przed Sądem Okręgowym w Gdańsku jego obrońca Michał Komorowski. Natomiast Marcin P. w swojej wypowiedzi przed sądem powiedział tylko, że podtrzymuje w całości stanowisko swojego adwokata.

Były szef Amber Gold Marcin P. oraz jego obrońca Michał Komorowski na sali sądowej / Adam Warżawa / PAP

Adwokat Michał Komorowski wskazywał na różne, jak mówił zastrzeżenia, dotyczące rzetelności samego procesu. Mówił choćby o zapisanym w protokole stwierdzeniu sędzi, które padło podczas jednej z rozpraw, że przygotowywany jest już wyrok skazujący. Odnosił się też do samych zarzutów. Jak stwierdził, Amber Gold nie była piramidą finansową i gdyby nie nagonka na spółkę w 2012 roku, to wywiązałaby się ona ze swoich zobowiązań. Wskazywał też na nieprecyzyjne ustalenia dotyczące choćby liczby poszkodowanych klientów czy kwot, które utracili.

Sam Marcin P. swoją wypowiedź ograniczył tylko do jednego zdania. Wysoki sądzie, przyłączam się do stanowiska mojego obrońcy. Dziękuję bardzo - stwierdził Marcin P.

W ubiegły czwartek podczas pierwszych mów końcowych prokuratura zawnioskowała o wymierzenie twórcom i założycielom Amber Gold Marcinowi P. i jego żonie Katarzynie P. kar po 25 lat więzienia.

6 maja zaplanowano przed gdańskim sądem mowę końcową obrońcy Katarzyny P.

Według prokuratury, Marcin P. i Katarzyna P. oszukali w latach 2009-12 w ramach tzw. piramidy finansowej niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. Prokuratura ustaliła, że spółka Amber Gold była tzw. piramidą finansową, a oskarżeni bez zezwolenia prowadzili działalność polegającą na gromadzeniu pieniędzy klientów parabanku.

Śledczy uznali, że Katarzyna i Marcin P. działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili z tej działalności stałe źródło dochodu.

Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 r., a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - od 6 do nawet 16,5 proc. w skali roku - które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. KNF złożyła doniesienie do prokuratury, która po miesiącu odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się w działalności firmy znamion przestępstwa. 13 sierpnia 2012 r. Amber Gold ogłosiła likwidację, tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich.