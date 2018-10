"Podejmowane dotychczas próby wyboru osoby do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Dziecka okazały się nieskuteczne. Jest to sytuacja niepokojąca i wskazująca, że obecny sposób wyłaniania kandydata – niestety obarczony nacechowaniem politycznym – nie jest najlepszym rozwiązaniem" – napisał w wystąpieniu do Marszałków Sejmu i Senatu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Jego kadencja upłynęła 27 sierpnia 2018 r., ale wciąż pełni on obowiązki RPD, bo nie został wybrany jego zastępca.

