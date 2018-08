Prezydent Andrzej Duda na poniedziałek po południu zaprosił do Pałacu Prezydenckiego sygnatariuszy listu zawierającego apel o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego, dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego - poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Senat przyjął pod koniec lipca bez poprawek nowelizację Kodeksu wyborczego, według której każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu. Teraz czeka ona na decyzję prezydenta.

Andrzej Duda /Radek Pietruszka /PAP

