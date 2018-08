"Będzie bardzo trudno przekonać prezydenta, by zmienił zdanie w sprawie nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego" - mówi RMF FM prezydencki minister Andrzej Dera. Andrzej Duda w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" przyznał, że mocno skłania się do zawetowania ustawy. Decyzja wydaje się przesądzona.

Andrzej Dera / RMF FM

Zdaniem prezydenta nowela autorstwa PiS mogłaby niebezpiecznie naruszać elementarne zasady demokracji poprzez sztuczne podniesienie progu wyborczego.

Andrzej Dera przyznał, że pomysłodawcy ustawy nie uprzedzili głowy państwa o swoich planach. Dlatego minister ma nadzieję, że teraz PiS wsłucha się w uwagi, a weto nie pogorszy relacji z partią rządzącą.

To było działanie bez konsultacji, więc trudno, żeby pan prezydent w tym momencie ponosił konsekwencje tego, że jedna ze stron nie konsultuje tego z prezydentem. Gdyby konsultowano to prezydent by już wtedy powiedział, że są pewne kryteria, pewne zasady - oświadczył Andrzej Dera

Minister zapewniał też, że decyzja prezydenta nie jest rozgrywką polityczną i zemstą za brak zgody senatorów PiS na referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji. Nawet gdyby taka zgoda była, prezydent postąpił by tak samo, zapewnia Andrzej Dera.

Z kolei szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki napisał na Twitterze, że zmiana jest dobra. Proponowana przez PiS zmiana ordynacji do PE upraszcza wybory i przybliża je obywatelom. Mamy nadzieję że pan prezydent uzna nasze racje - napisał.

Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" przyznał, że nie podoba mu się nowelizacja ustawy o wyborach do europarlamentu. Jak zaznaczył, "wszyscy przyznają", że na mocy tej nowelizacji realny próg wyborczy będzie podniesiony do poziomu co najmniej 11, 12 procent. To w praktyce eliminuje mniejsze ugrupowania. Jakaś część polskiego społeczeństwa będzie miała poczucie pozbawienia reprezentacji w europarlamencie. Kwestionuję to z demokratycznych pozycji, próg pięcioprocentowy to rozsądne rozwiązanie - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że nie widzi potrzeby "wymuszania w ten sposób systemu dwupartyjnego". Nie widzę potrzeby wymuszania koalicji wyborczych na warunkach największych partii. Mocno skłaniam się w kierunku zablokowania tej propozycji - powiedział Andrzej Duda.