Jeśli w środę Sejm przyjmie uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to może to oznaczać powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego - stwierdził Ryszard Kalisz, który był gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "W praktyce tak, natomiast w kategoriach prawnych to orzeczenie nie może być stosowane przez żaden organ państwa, bo zgodnie z uchwałą Sejmu, która będzie jutro przegłosowana, przynajmniej tak wszystko wskazuje, byłoby to niezgodne z art. 7, czyli zasadą legalizmu" - podkreślił gość RMF FM.

Wideo youtube Prowadzący rozmowę rozpoczął od pytania o to, czy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym (TK) da się naprawić uchwałą sejmową. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kalisz o uchwale ws. TK: Przyjęcie jej może przywrócić kompromis aborcyjny Oczywiście, że się da, ale nie naprawić do końca. Żeby naprawić do końca, to na bazie tej ustawy musi być odpowiedzialna postawa tych dwunastu członków TK, którzy zostali wybrani zgodnie z prawem - powiedział Ryszard Kalisz. Dodał, że "tak jak w uchwale - oni są wzywani do tego, żeby uderzyli się w piersi i żeby stwierdzili, iż byli członkami organu, który sprzeniewierzył się swoim powinnościom konstytucyjnym". To jest science-fiction - stwierdził Piotr Salak. Jest science-fiction, ale pan to powiedział - dodał polityk. Mamy przykłady tego, że tzw. neosędziowie, którzy nie są sędziami w sądach powszechnych, sami rezygnowali i to jest swoistego rodzaju półśrodek - zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Ryszard Kalisz o "uzurpatorach" Ryszard Kalisz nazwał trzech sędziów "uzurpatorami". Ich nie ma do czego wzywać, oni są po prostu najnormalniejszymi w świecie uzurpatorami, ale tych 12 zostało wybranych zgodnie z prawem i oni powinni doznać refleksji - stwierdził. Jego zdaniem, "w uchwale jest stwierdzenie Sejmu, że stosowanie się do orzeczeń tego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej jest naruszeniem art. 7 konstytucji, czyli zasady legalizmu - że każdy organ władzy publicznej ma działać na podstawie prawa i w granicach prawa". Czy Sejm ma prawo wzywać do nieprzestrzegania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? - zapytał Piotr Salak. Organ, który sam siebie nazywał Trybunałem Konstytucyjnym, permanentnie naruszał prawo, dlatego Sejm wybrany w demokratycznych wyborach, Sejm demokratycznego państwa prawnego, jest w pełni uprawniony do takiego żądania - powiedział Kalisz. Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę na to, co jeśli następny Sejm też wystosuje taką uchwałę wobec TK. Nie będzie miał do tego podstaw faktycznych, dlatego że - chwila prawdy - od listopada 2015 roku, od podjęcia przez pana prezydenta decyzji, że nie będzie zaprzysięgał trzech prawidłowo wybranych przez Sejm członków Trybunału Konstytucyjnego, a później podjęcia uchwały przez Sejm o wyborze tych trzech uzurpatorów, mamy do czynienia z permanentną niekonstytucyjnością - mówił polityk. Zaznaczył, że "Sejm poprzedni w 2015 i 2016 roku dokonywał aktów niezgodnych z konstytucją, a ten Sejm takich aktów nie podejmuje". Wada prawna w orzeczeniach? Czy wszystkie orzeczenia TK są z wadą prawną? - zapytał prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM. Jest pewnego rodzaju racja polegająca na wykładni w kierunku stosowania konstytucji. Inaczej mówiąc, wykładnia nie może być przeciwko konstytucji, tylko musi być w zgodzie z konstytucją, a są takie orzeczenia, które były w zgodzie z konstytucją wydane, a jednocześnie nie brał w nich udziału żaden uzurpator, tego rodzaju orzeczenia powinny być stosowane - powiedział Ryszard Kalisz. Prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa o to, kto ma o tym decydować. Mamy do czynienia z państwem. Ci, do których były skierowane te orzeczenia - przykładowo Sejm, Rada Ministrów, itd. - im, mając swoje aparaty prawnicze, bardzo łatwo zauważyć jest tego rodzaju sytuację - stwierdził. Nie będą decydować, dlatego że zobaczyć, czy w składzie nie było "neosędziego" i jednocześnie zobaczyć, że tego rodzaju orzeczenie jest orzeczeniem co do prawa tak jak konstytucja stanowi (...), a nie co do faktów, jak stosuje często to Trybunał, ten ostatni Julii Przyłębskiej, to nie jest taka znowu trudna sprawa dla osoby pełniącej funkcję organu państwa - powiedział. Co z kompromisem aborcyjnym? Czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dot. aborcji z 2020 roku jest z wadą prawną? - zapytał dziennikarz. Oczywiście, totalną, dlatego, że było podjęte w pełnym składzie - zaznaczył Ryszard Kalisz. Jeżeli w środę uchwała sejmowa zostanie przegłosowana, to wracamy do kompromisu aborcyjnego? - zapytał Piotr Salak. To znaczy, że żaden organ państwowy tego orzeczenia sądowego nie może stosować, w tym prokuratura - odpowiedział Ryszard Kalisz. Prowadzący rozmowę dopytał, czy to oznacza, że wrócimy do tzw. kompromisu aborcyjnego. W praktyce tak, natomiast w kategoriach prawnych to orzeczenie nie może być stosowane przez żaden organ państwa, bo zgodnie z uchwałą Sejmu, która będzie jutro przegłosowana, przynajmniej tak wszystko wskazuje, byłoby to niezgodne z art. 7, czyli zasadą legalizmu - podkreślił gość RMF FM. Zobacz również: Jan Krzysztof Ardanowski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Czesław Siekierski w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24

Ekspert o konfiskacie rosyjskich aktywów: To nie będzie proste, ale jest konieczne

Zalewski: Nie wiem, gdzie jest najbliższy schron Opracowanie: Paweł Kmiecik