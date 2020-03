Parlament Ukrainy przyjął w środę na nadzwyczajnym posiedzeniu dymisję premiera Ołeksija Honczaruka. Za odejściem szefa rządu, co oznacza dymisję całego gabinetu, opowiedziało się 353 deputowanych. Jego następcą został Denys Szmyhal.

Ołeksij Honczaruk / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Honczaruk był premierem od końca sierpnia 2019 roku.

Sześć miesięcy to bardzo krótki okres, by ocenić jakikolwiek rząd, ale jestem przekonany, że Ukraińcy już odczuwają naszą pracę, na przykład w swoich płatnościach. Naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo - oświadczył Honczaruk, występując przed głosowaniem w Radzie Najwyższej Ukrainy. Dodał, że jego gabinet "od pierwszego do ostatniego dnia" systemowo walczył z korupcją.

Środowe posiedzenie parlamentu rozpoczęło się od przemówienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ten rząd wie, co robić, ale wiedzieć to za mało. Trzeba pracować - oświadczył szef państwa. Ocenił, że gabinet Honczaruka ma swoje osiągnięcia, ale "to dziś za mało dla Ukraińców".

Szmyhal nowym szefem rządu

Parlament Ukrainy zaaprobował w środę kandydaturę Denysa Szmyhala na stanowisko premiera. Za jego kandydaturą, którą wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zagłosowało 291 deputowanych.

Pochodzący ze Lwowa 44-letni Szmyhal na początku lutego objął funkcję wicepremiera i ministra rozwoju gromad (odpowiednik gmin) i terytoriów Ukrainy.



W przeszłości był m.in. przewodniczącym Iwano-frankowskiej Obwodowej Administracji Państwowej i pracował w biznesie, m.in. był dyrektorem elektrowni w Bursztynie w obwodzie iwano-frankowskim, wchodzącej w skład holdingu należącego do oligarchy Rinata Achmetowa.

Są wyzwania, z którymi trzeba radzić sobie natychmiast, nie można dopuścić do kryzysu gospodarczego i budżetowego - oświadczył Szmyhal.

Zaznaczył, że budżet państwa na bieżący rok musi być znowelizowany.



Ukraińcom potrzebny jest rząd, który dokona niemożliwego - powiedział Zełenski przed głosowaniem nad kandydaturą Szmyhala.