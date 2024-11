Główny Urząd Statystyczny opublikował statystykę wypadków przy pracy za 2023 r. Poszkodowanych zostało ponad 68,6 tys. osób, o 3,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wypadki najczęściej dotyczyły operatorów maszyn, urządzeń wydobywczych i przetwórczych.

Pokaz ratownictwa medycznego na budowie (zdjęcie ilustracyjne) / Grzegorz Jakubowski / PAP

Według danych GUS w 2023 r. osobą poszkodowaną w wypadku przy pracy był najczęściej mężczyzna w wieku 40-49 lat, pracujący jako operator maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, ze stażem pracy rok i mniej.

Poszkodowany zatrudniony był w zakładzie, w którym pracowało 50-249 osób, w sektorze prywatnym, w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Najczęściej doznawał on urazu rąk i przebywał na zwolnieniu lekarskim 4-13 dni.

W 2023 r. zgłoszono w sumie 68 663 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy (3,1 proc. więcej niż w 2022 r.), w tym 168 osób poniosło śmierć, a 331 osób doznało ciężkich obrażeń (spadek odpowiednio o 6,7 proc. i 10,3 proc.).

Najwięcej poszkodowanych, podobnie jak w poprzednich latach, odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (32,2 proc. poszkodowanych), a najmniej w sekcji informacja i komunikacja (0,6 proc.).

Wypadkom śmiertelnym najczęściej ulegali kierowcy i operatorzy pojazdów (22 proc.), a wypadkom ciężkim - robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (16,3 proc. poszkodowanych w wypadkach ciężkich).

Prawie połowa poszkodowanych (47,9 proc.) doznała ran i powierzchownych urazów, 25,1 proc. - przemieszczeń, zwichnięć, skręceń i naderwań, a 18,8 proc. - złamań kości.

Uwzględniając podział terytorialny kraju, najwięcej osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy odnotowano w województwach: śląskim (15,4 proc.), mazowieckim (13,3 proc.) oraz wielkopolskim (11,5 proc.).

Najmniej poszkodowanych było w województwach: lubuskim (2,3 proc.) oraz opolskim i świętokrzyskim (po 2,6 proc.).

Wypadki przy pracy / Michał Czernek / PAP

2,9 mln dni niezdolności do pracy

GUS w raporcie zwrócił uwagę, że jedną z istotnych konsekwencji wypadku przy pracy (poza skutkami powodującymi śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała), zarówno w skali zakładu, jak i całej gospodarki narodowej, jest niezdolność do pracy w związku z poniesionymi w trakcie wypadku urazami. W 2023 r. łączna liczba dni niezdolności do pracy na skutek wypadków przy pracy wyniosła 2,9 mln, co w przeliczeniu na jednego poszkodowanego wyniosło 43 dni (bez wypadków śmiertelnych).

Najczęściej liczba dni niezdolności do pracy wyniosła 4-13 dni (27,1 proc. poszkodowanych) oraz 31-90 dni (23,2 proc.).

Najczęstsze przyczyny wypadków

Jako najczęstszą przyczynę wypadków przy pracy w 2023 r. zgłaszano nieprawidłowe zachowanie się pracownika (41,1 proc. wszystkich przyczyn), w tym niezachowanie wzmożonej ostrożności wymaganej w chwili wykonywania prac o zwiększonym zagrożeniu lub w utrudnionych warunkach (49,5 proc.). Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było również najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych i ciężkich (odpowiednio 27,3 proc. oraz 28,5 proc.).