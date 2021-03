Przedstawiciele pięciu związków zawodowych działających w szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie Kobierzynie pikietowali małopolski Urząd Marszałkowski. Pracownicy placówki domagali się pozostawienia Stanisława Kracika na stanowisku dyrektora lecznicy.

Pracownicy już wcześniej grozili protestami w obronie dyrektora lecznicy / Marek Wiosło / RMF FM

Zgodnie z informacjami pracowników szpitala, w ubiegłym tygodniu wicemarszałek województwa Łukasz Smółka miał przekazać Stanisławowi Kracikowi, obecnemu dyrektorowi lecznicy, że zostanie odwołany z funkcji 30 marca.

Teraz nie komentujemy sprawy. Jak zapadną konkretne decyzje, to będziemy informować - powiedział przed południem rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego Dawid Gleń.



Pikieta, zgodnie z informacjami związków zawodowych szpitala, była efektem niepowodzeń kolejnych prób przekonania przedstawicieli zarządu województwa o braku merytorycznych podstaw planowanej decyzji o odwołaniu dyrektora szpitala. Zdaniem pracowników lecznicy, plany zarządu województwa mają charakter polityczny.



Pikieta w czasach pandemii

Z powodu obostrzeń sanitarnych w pikiecie uczestniczyło pięć osób z tylu związków zawodowych działających w szpitalu. Na transparentach, które przynieśli ze sobą, były napisy: "Ludzie na COVID umierają, politycy stołki wymieniają", "Niech polityka Kobierzyna nie tyka", "Zdrowie psychiczne apolityczne", "TAK dla kompetencji, NIE dla politycznych ustawek", "Protest przeciwko odwołaniu dyrektora w czasie pandemii".



Takie transparenty przynieśli ze sobą protestujący / Marek Wiosło

/ Marek Wiosło

Cytat Szpital leczy osoby chorujące psychicznie, a obecnie osoby chorujące także na Covid-19. Mamy bardzo ciężką sytuację w pracy, mamy trudne warunki, nie mamy pieniędzy, może zabraknąć na wynagrodzenia, mamy coraz więcej przypadków zachorowań (...) Czym w tym czasie zajmuje się urząd marszałkowski, organ założycielski szpitala? W tych warunkach, które opisałam, zarząd zajmuje się wymianą na stołku dyrektora. Będziemy przeciwko temu protestować, ponieważ uważamy, że to nie jest czas na takie zmiany powiedziała Ewa Jędrys z Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w szpitalu Babińskiego

Według informacji, które pracownicy szpitala otrzymali od zarządu województwa, Kracika na stanowisku zastąpiłby były wicewojewoda małopolski i były starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, który od dwóch miesięcy jest wicedyrektorem szpitala ds. współpracy i infrastruktury.



Jak podkreśliła Jędrys, Starzec jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Nie chcemy na stanowisku dyrektora osoby niekompetentnej, z nadania partyjnego - zaznaczyła Jędrys. W ocenie związków zawodowych stanowisko Starca w szpitalu ma charakter "fikcyjny", a wcześniej w placówce był tylko jeden wicedyrektor - ds. lecznictwa.



Nie pierwsza próba

To kolejna próba odwołania Kracika z funkcji dyrektora szpitala im. Babińskiego, pierwsza została podjęta w sierpniu zeszłego roku. Stanisław Kracik nie chce komentować obecnej sytuacji, bo uważa, że może to zaszkodzić placówce.



W ubiegłym tygodniu rzecznik urzędu marszałkowskiego przekazał, że Kracik nie otrzymał wypowiedzenia i że trwa kadencja dyrektora (formalnie do lipca 2022 roku - red.), choć osiągnął on już wiek emerytalny.



Stanisław Kracik ma 70 lat. Od 2012 r. jest dyrektorem szpitala Babińskiego. Ostatni konkurs wygrał w 2019 r. - wówczas podpisał kontrakt na cztery lata.



Szpital Babińskiego w Krakowie to największa placówka leczenia psychiatrycznego w regionie, która leczy i opiekuje się blisko 800 hospitalizowanymi chorymi (w skali roku to 7 tys. pacjentów), ale też 14 tys. osób korzystających z opieki ambulatoryjnej, domowej i dziennej.



W szpitalu przebywa obecnie 35 chorych na Covid-19.