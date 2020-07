Ponad dwadzieścia zastępów straży pożarnej gasi pożar składowiska tworzyw sztucznych w Lisewie Kościelnym (woj. kujawsko-pomorskie). Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach.

Ten pożar jest szczególnie trudny do opanowania, bo wieje silny wiatr - relacjonował oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu kpt. Jarosław Skotnicki. Pożar objął już teren ok. 500 m kwadratowych i najprawdopodobniej będą do jego gaszenia dysponowane kolejne zastępy straży. Obecnie jest ich na miejscu dwadzieścia - dodał.



Nie ma potrzeby ewakuacji, ale prosimy wszystkich o pozostanie w domach i nieotwieranie okien - apelował Skotnicki.



Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać jeszcze akcja gaśnicza.