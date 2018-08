Pożar magazynu w miejscowości Piaski w powiecie bełchatowskim został ugaszony. W zakładzie produkującym biopaliwa zapaliło się jedno z pomieszczeń, gdzie przechowywano olej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Pożar hali w powiecie bełchatowskim. / Słuchacz RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Strażakom udało się już ugasić pożar, ale pojawił się inny problem. Olej dostał się do wód gruntowych.



Na niewielkich kanałach wodnych trzeba ustawiać specjalne tamy, żeby oleista plama nie dostała do rzeki Widawki. To pozostałości po spalonym oleju oraz środkach, których używano do gaszenia pożaru.



Jak usłyszał nasz reporter od jednego ze strażaków, na razie nie ma mowy o zagrożeniu dla wody w wodociągach.



Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.