​Dwie osoby zostały ranne w pożarze w budynku mieszkalnym w miejscowości Stary Brześć koło Włocławka w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. Sześcioro mieszkańców ewakuowało się przed przyjazdem straży pożarnej.

Do pożaru doszło w jednym z mieszkań.



Sześć osób ewakuowało się przed naszym przyjazdem. Dwie osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. Nadal prowadzimy działania na miejscu - powiedział Marcin Jaworski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.



Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej. W jednym z mieszkań są straty, ale w tym momencie nie sposób ich oszacować. Nasze działania mogą potrwać jeszcze ok. godziny - dodał Jaworski.

