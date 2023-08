W ciągu dwóch tygodni powstanie „biała lista placówek medycznych”, w których zniesione będą limity wystawianych recept. To jest główny efekt dzisiejszych rozmów prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z nową minister zdrowia Katarzyną Sójką.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Limit trzystu recept na jednego lekarza dziennie wprowadził zdymisjonowany szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, by ograniczyć działanie portali wystawiających recepty zdalnie.

Na białej liście będą szpitale i przychodnie, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i co do których resort zdrowia ma pewność, że tam lekarze wystawiają recepty tylko po zbadaniu pacjenta, gdy jest to uzasadnione.

Limit trzystu recept uderza w pacjentów, którym lekarze chcieli wystawić receptę, która miałaby na przykład numer 301. tego dnia. W ciągu czternastu dni roboczych biała lista placówek medycznych ma być gotowa.

Takie dostaliśmy zapewnienie - komentuje w rozmowie z RMF FM prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Te plany potwierdził też naszemu dziennikarzowi resort zdrowia.

Bezpieczeństwo danych w systemie e-zdrowie

Kolejny temat który pojawił się w czasie dzisiejszych rozmów to bezpieczeństwo naszych danych w systemie e-zdrowie.

Tu jest jedna konkretna deklaracja - przyznaje Łukasz Jankowski. Otrzymaliśmy informację, zapewnienie, że trwa audyt dotyczący działania systemu. Będziemy informowani o jego przebiegu. Na tym etapie możemy uspokoić naszych pacjentów. To nie kończy jednak sprawy, ta analiza musi trwać - dodaje Łukasz Jankowski.

Lekarze zaprosili dzisiaj nową minister zdrowia na najbliższy piątek na posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, by tam kontynuować dzisiejszą rozmowę.

Na razie nie wiadomo, czy szefowa resortu zdrowia skorzysta z tego zaproszenia.