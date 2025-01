Powódź, immunitet, grzybobranie albo depenalizacja. Te słowa są wśród faworytów plebiscytu Słowo Roku 2024. Wyniki o godz. 11 przedstawią językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Słowo Roku wybrali też internauci w elektronicznym głosowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Słowo Roku to - jak tłumaczą organizatorzy plebiscytu - wyraz, który najbardziej i najlepiej charakteryzuje ostatnie dwanaście miesięcy. Wybiera je ogólnopolska kapituła językoznawców pod patronatem Rady Języka Polskiego.

Tegoroczna edycja konkursu jest 14. odsłoną plebiscytu organizowanego przez Instytut Języka Polskiego UW. Co roku wybierane są słowa, które najbardziej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych dwunastu miesięcy.

Na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego można było oddać głos między innymi na słowa takie jak: immunitet, babciowe, powódź, koalicja i grzybobranie.

Myślę, że słowo "wybory" to uniwersalne słowo, pasujące zarówno do 2024 roku, jak i do 2025 - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM jeden z mieszkańców Warszawy. A może słowo "krypto", od kryptowaluty? Albo słowo "zaskakujący"? Tamten rok był pełen zaskoczeń, nie wiem, czy pozytywnych, czy negatywnych, pewnie i takich, i takich. Stawiałabym też na słowa "identyfikacja" czy "rozwój". Często słyszę je w różnych rozmowach i dyskusjach - dodają mieszkańcy stolicy.

Internauci mogli również zgłosić w plebiscycie własną propozycję, czyli słowo lub wyrażenie złożone z dwóch słów. Zgodnie z regulaminem w konkursie nie są uwzględniane wyrazy wulgarne, obraźliwe, związane z mową nienawiści, nazwy własne - osobowe, miejscowe i organizacyjne.

Jak było w poprzednich latach?

Słowem 2023 roku w głosowaniu internautów został wyraz "wybory", natomiast kapituła językoznawców wybrała wyrażenie "sztuczna inteligencja". Słowem roku 2022 na podstawie zgodnego wyboru internautów i kapituły została "wojna", słowem roku 2021 - "szczepienie", a 2020 - "koronawirus".

Słowo Roku 2024 zostanie oficjalnie zaprezentowane wraz z pełnymi wynikami plebiscytu we wtorek o 11.