Czworo posłów z różnych frakcji zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami wszystkich ugrupowań parlamentarnych w sprawie planu budowy w Polsce elektrowni jądrowej.

Zdj. ilustracyjne / Thierry Breton / PAP/EPA

O inicjatywie poinformował we wtorek poseł Janusz Kowalski (Solidarna Polska).

Pod listem do premiera podpisali się oprócz Kowalskiego, który należy do klubu PiS, również posłowie: Paulina Matysiak z Lewicy, Paweł Poncyljusz z Koalicji Obywatelskiej oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Ponadpolityczna inicjatywa wsparcia budowy elektrowni jądrowych w Polsce - napisał Kowalski na Twitterz informując, że razem z Matysiak, Bosakiem i Poncyljuszem zwrócili się do premiera Morawieckiego "z propozycją organizacji spotkania ws. atomu z przedstawicielami wszystkich ugrupowań w Sejmie.

Polityk SP zmieścił też skan listu wysłanego do szefa rządu. Jako uczestnicy zorganizowanej 17 czerwca przez portal Energetyka24.pl eksperckiej debaty pt. "Pora na atom. Energia jądrowa dla Polski" zwracamy się z propozycją organizacji przez Pana Premiera spotkania z przedstawicielami wszystkich ugrupowań parlamentarnych w sprawie planu budowy w Polsce elektrowni jądrowych - napisali posłowie.

Ocenili też, że przyjęcie na przez Sejm RP "zgodnej z polską racją stanu uchwały w sprawie Nord Stream 2 jest dobrym przykładem ponadpolitycznej współpracy polskich ugrupowań politycznych". W naszej ocenie program budowy elektrowni jądrowych w Polsce, którego okres realizacji obejmie od 3 do 5 kadencji Sejmu RP, musi być realizowany ponad podziałami politycznymi - podkreślili.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął uchwałę, w której wezwał "Unię Europejską i jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, jako naszego sojusznika w NATO i partnera w Unii Europejskiej, do wycofania jakiegokolwiek poparcia dla realizacji projektu gazociągu Nord Stream 2 oraz do podjęcia kroków zmierzających do natychmiastowego i skutecznego przerwania jego budowy".