Elektrownie węglowe będą zamykane. To perspektywa 30 lat a może więcej. One są w różnym wieku i stanie technicznym – mówi Piotr Naimski minister i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Jak dodaje gość Porannej rozmowy w RMF FM, pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie na Pomorzu Gdańskim.

"Pod uwagę brane są dwie lokalizacje: Lubiatowo i Żarnowiec. Pracujemy nad oceną tych miejsc. Być może 2033 rok będzie momentem, kiedy pierwszy reaktor zostanie uruchomiony" - podkreśla minister Piotr Naimski.

"Druga elektrownia atomowa będzie najprawdopodobniej w Bełchatowie. Tam wszystko jest przygotowane" - zaznacza.



"Tak prąd drożeje i będzie drożeć" - mówi Piotr Naimski pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Jego zdaniem, w tym roku prąd zdrożał o około 10 proc. "To średnio 8 złotych miesięcznie. Energia, którą mamy z elektrowni węglowych jest coraz droższa. Musimy do niej dopłacać koszt emisji dwutlenku węgla" - tłumaczy minister Naimski. "To jest system, który został wprowadzony w UE" - przypomina. "Chodzi o zmiany klimatyczne, ten reżim - tak to można nazwać - został na nas nałożony" - stwierdził gość Roberta Mazurka.

"Opłaty są coraz wyższe i jednocześnie nie można przewidzieć jakie będą" - mówi Piotr Naimski.

Kiedy ceny prądu będą spadać? "Mamy nadzieję, że od 2030 roku" - stwierdził pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.